Полезно ли пить бокал красного вина на ужин?

Существует мнение, что немного красного вина не только не навредит здоровью, но и наоборот укрепит его. Однако врач-диетолог Руслан Алиев опроверг этот миф, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

В своем телеграм-канале эксперт рассказал, что красное вино действительно защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и снижает гормон стресса кортизол. Однако это касается только безалкогольных вариантов напитка.

По словам врача, алкогольные напитки не приносят никакой пользы здоровью.

Диетолог добавил, что этиловый спирт - это простой яд, который не только лишает вино полезных свойств, но и убивает наш организм. А наступившее алкогольное опьянение свидетельствует о том, что печень не справляется с этим ядом.