Что будет, если отказаться от растительного масла на 6 недель?

Автор ресурса Popsugar Дженни Шугар решила на 6 недель отказаться от растительного масла. Совсем: не заправлять им салаты и не использовать в приготовлении пищи. К этому ее подтолкнула книга Джоэла Фурмана "Есть, чтобы жить", передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ. В ней автор утверждает, что человеку действительно очень нужны растительные жиры, но получать их следует не из салатных заправок, а из цельных продуктов: авокадо, орехов, семян. В этом случае в организм поступают не только жиры, но и клетчатка, белок и другие нужные нутриенты.

Приготовление еды на масле Фурман считает вредным, поскольку это серьезно увеличивает калорийность блюда. В одной столовой ложке растительного масла в среднем 120 ккал. Кажется, что это немного, но таким количеством в день мало кто ограничивается. Особенно, если вы любитель делать классные салатные заправки. Плюс масло содержится в многих покупных продуктах. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать состав мюслей, печенья и всего подобного.

Итак, доводы Фурмана показались Дженни убедительными, и она отказалась от растительного масла на 6 недель. Разумеется, все ощущения от эксперимента она подробно записала. Вот, что она отметила.

Пришлось менять стиль приготовления еды

Сложнее всего (психологически) оказалось отказаться от использования масла для обжарки. Шугар боялась, что овощи и другие продукты пригорят и получатся безвкусными. На деле же выяснилось, что антипригарное покрытие современных сковородок позволяет спокойно готовить без масла. Девушка тушила овощи, запекала их в духовке на пергаменте - и осталась довольна вкусом. Салаты Дженни решила заправлять хорошим бальзамическим уксусом и сальсой. Во время шопинга ей пришлось внимательно читать этикетки, чтобы действительно не потреблять масло. Так что автор стала чаще покупать цельные продукты и готовить себе самостоятельно. Ее личная книга рецептов пополнилась новыми сочетаниями.

Очистилась кожа

Дженни 43 года, но даже в этом возрасте у нее случались высыпания на лбу и подбородке. Уже через неделю после отказа от масла ее кожа очистилась и выровнялась.

Исчезли проблемы с ЖКТ

В целом Дженни никогда не жаловалась на свое пищеварение, но отметила, что в ходе эксперимента ее не беспокоило вздутие живота. Ради этого она перестала есть кукурузные чипсы и мюсли. Последние заменила обычной овсянкой. Легкость в животе обернулась еще одним бонусом: автор стала лучше спать и чаще высыпаться.

Больше энергии

Почувствовав себя лучше, Шугар начала больше успевать за день. Ей легче давались ранние подъемы, утром она всегда чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Дженни ввела в привычку ранние пробежки - уже в 6 утра она выходит из дома и занимается спортом, наслаждаясь рассветом.

Похудение

После 40 Дженни начала замечать, что медленно набирает вес, хотя не меняет рацион и регулярно занимается кроссфитом. Ничто не помогало остановить этот процесс, кроме... отказа от масла. За 6 недель Шугар сбросила почти 3 килограмма. Этого было достаточно, чтобы позитивные изменения заметили окружающие.