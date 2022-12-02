5 продуктов, которые обязательно нужно есть и готовить в декабре

Декабрь - это не только оливье, заливное и селедка под шубой. В первый месяц зимы рекомендуем питаться и готовить разнообразно, чтобы поддерживать иммунитет и приподнятое настроение. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, на какие продукты стоит обратить внимание в первую очередь.

Мандарины

Сезон ярких мандаринов люди ждут с таким же нетерпением, как сезон сочных арбузов. Первые поставки начинаются еще в ноябре, а к декабрю видов уже столько, что можно с интересом повыбирать. Муркотт, клементин, сатсума - уверены, если вы обожаете мандарины, для вас это не пустые слова (поясним: это наиболее популярные сорта). Кстати, если вас волнует выбор, то самым сладким был признан сорт муркотт, однако стоит знать, что эти плоды довольно несочные. Если вам важен именно этот параметр, выбирайте абхазские мандарины. Они без косточек, бывают только одного сорта - уншиу - и появляются на полках строго в начале декабря. Это стоит знать, поскольку в ноябре под видом абхазских могут продавать марокканские клементины.

Мандарины хороши не только в свежем виде: например, такие десерты заряжают витаминами и отличным настроением

Польза мандаринов

Все цитрусовые ценятся за высокое содержание витамина С. Мандарин - не исключение, хотя точное количество этого нутриента на 100 г сильно зависит от сорта. Средняя цифра такая: 40 мг, если это очень свежий плод. Самое высокое содержание витамина C в сорте клементин.

Мандарины также богаты клетчаткой, витамином A и группы B, калием, медью, кобальтом, кремнием. Съедая несколько плодов в день, вы помогаете своему пищеварению. Правда, важно не переусердствовать: диетологи рекомендуют потреблять не больше трех-четырех мандаринов в сутки, чтобы не провоцировать раздражение в кишечнике и обострение хронических заболеваний.

Как приготовить мандарины

Строго говоря, больше всего пользы в свежих цитрусовых, но это не значит, что кулинарные эксперименты им противопоказаны. Мандарины хороши в коктейлях и десертах. Обязательно попробуйте быстрый и эффектный цитрусовый тарт татен. Чтобы сохранить новогоднее настроение на круглый год, заготовьте мандариновое варенье с дольками. Или мелко нарежьте плоды и добавьте в утренний ролл с творожным кремом, зеленью и красной рыбой. Еще более нетривиальная идея - приготовить салат с мандаринами, стейком и тыквенными семечками.

Индейка

Зимой многие (если не большинство) переключаются на комфортную еду, нередко калорийную и жирную. И тут возникает опасность превысить норму и поднять уровень холестерина в крови до опасных показателей. Диетологи рекомендуют: чаще отдавайте предпочтение диетическому мясу. Курица - наиболее очевидный вариант, но и банальный. Другое дело - индейка. Пик сезона этой птицы приходится на октябрь-декабрь: американцы готовят ее на День благодарения в конце ноября, затем эстафетную палочку перенимает весь католический мир, поскольку домашнюю птицу принято подавать на Рождество. В России индейка тоже стала своего рода праздничным блюдом, разнообразив новогодние вариации горячего из курицы, говядины и баранины. Готовится легко и сравнительно быстро, выглядит эффектно - сплошные плюсы!

Запеченная идейка украшает праздничный стол

Польза индейки

Мясо индейки считается одним из самых полезных. В нем мало жира и калорий (144 ккал на 100 г продукта), много белка, незаменимых аминокислот, фосфора, меди, калия, селена. Это один из продуктов, который помогает снизить уровень холестерина в крови (если правильно приготовить), что важно для здоровья сердца и сосудов.

У индейки почти нет противопоказаний. Врачи лишь предупреждают: при почечной недостаточности и подагре слишком часто есть эту птицу не стоит. Причина в том, что в индейке много пуринов, кристаллов, из которых затем образуется мочевая кислота.

Как приготовить индейку

Запечь целиком - дело непростое, ведь по размеру индейка, кажется, всеми силами стремится к страусу. Какого размера духовка нужна для запекания тушки, конечно, можно легко выяснить, но вряд ли такая техника есть на среднестатистической российской кухне. Если же вы полностью готовы к кулинарному подвигу, оцените наш рецепт новогодней индейки с мандаринами, рисом и клюквой. Потрясающее сезонное блюдо!

Более простой путь - готовить индейку по частям. К тому же разделанную тушку проще найти в магазине. Из филе можно сделать классную запеканку с картофелем и соусом бешамель. Или пожарить бедро с кукурузным кремом. Мясо индейки не такое нейтральное, как куриное, но тоже хорошо сочетается с разными продуктами. Удачной идеей будет запекать птицу в цитрусовом маринаде, миксовать ее с корнеплодами, томить в сметане и подавать с восточными соусами вроде цацики.

Брюссельская капуста

Капуста (ее разные виды) правит балом всю осень и зиму, но декабрь мы рекомендуем отвести под брюссельскую. Как раз до начала зимы в теплых регионах собирают ее основной урожай. Сейчас стоит охотиться за свежими кочанчиками, но и замороженная брюссельская капуста в это время года обычно из нового урожая.

Главный козырь продукта в его миниатюрном размере - очень удобно мелко нарезать. С брюссельской капустой не возникает ситуаций, когда приходится покупать большой кочан для, скажем, борща или щей, а потом гадать, как употребить вторую половину. Берите ровно столько, сколько потребуется для задуманного блюда, а остатки, даже если они останутся, можно заморозить.

Брюссельскую капусту обычно не едят в свежем виде, но из нее получаются отличные гарниры

Польза брюссельской капусты

Из-за низкой калорийности и высокого содержания антиоксидантов брюссельскую капусту рекомендуют все (или почти все) диетологи. Она входит в список уникальных продуктов, способных снизить риск развития раковых заболеваний. Только оцените состав полезных нутриентов: витамин A, C, группы B, фолиевая кислота, калий, натрий, магний, железо, йод. Брюссельскую капусту можно и нужно готовить, если ваша цель - похудеть. Впрочем, зацикливаться только на ней отнюдь не обязательно, этому процессу способствую все некрахмалистые овощи.

Как приготовить брюссельскую капусту

Брюссельскую капусту обычно готовят в два этапа: сначала отваривают в течение примерно 5 минут в подсоленной воде, затем тушат, жарят, запекают. Так она получается нежной. Например, можно обжарить маленькие кочанчики с беконом, затем добавить муку и довести ее до золотистого оттенка, влить молоко, немного потомить и добавить сливочное масло. Очень быстро и невероятно вкусно.

Кстати, брюссельская капуста и свинина - в принципе беспроигрышное сочетание, которое стоит всегда держать на прицеле. Например, попробуйте обжарить их вместе с арахисом. Также добавляйте овощ в омлеты, запеканки, рагу, запекайте с белым соусом и сыром, добавляйте в салаты. Вариантов гарниров с этим продуктом не счесть.

Авокадо

На авокадо сейчас во многих магазинах хорошие скидки - все потому, что сейчас самый сезон этого необычного плода. В России его распробовали не сразу, но полюбили безвозвратно за нежнейшую текстуру и деликатный ореховый привкус. До полок супермаркетов, несмотря на проделанный долгий путь, авокадо обычно добирается незрелым. Достаточно завернуть его в бумагу и подержать на подоконнике в течение пары дней, чтобы оно стало идеальным.

Авокадо бывает обычным и сорта хасс. Второе можно узнать по темной, почти черной шкурке с характерным рельефом. Оно лучше переносит транспортировку и отличается более выразительным вкусом - в отличие от других сортов, там больше полиненасыщенных жиров.

Спелый авокадо легко разминается в паштет

Польза авокадо

Кстати, о жирах. Как ни странно именно в них заключается главная польза авокадо. Холестерина в этих плодах нет, а ценного омега-3 - в достатке, так что это отличный продукт для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Также авокадо богат калием (необходим нашим костям, мышцам и выделительной системе), витаминами А, В, С, В, К, фосфором, железом, кальцием, йодом, медью. Лучше всего подавать плод на завтрак вместе с диетическим белковым продуктом или на зерновом хлебе с творожным сыром. Сытость до обеда гарантирована.

Как приготовить авокадо

Авокадо не нуждается в термической обработке, лучше всего он раскрывается в салатах и холодных закусках. Приготовьте гуакамоле - изумительный дип и намазку для хлеба. Даже если просто размять авокадо с лимонным соком и специями, получится замечательный паштет для веганских тостов и закусок с рыбой и морепродуктами. Если задумаете салат, за основу обязательно берите спелые помидоры - в сочетании с авокадо их вкус становится божественным. Или просто взбейте смузи, например, с клубникой, яблоком и базиликом. Это не просто очень вкусно, но и полезно: простой в приготовлении витаминный коктейль, заряжающий энергией на весь день.

Ананас

Красавец-ананас - король зимы и зимних праздников. Да, это не самый доступный продукт (плюс придется потрудиться, чтобы его красиво почистить и разделать), но сколько удовольствия он приносит! Самое главное - выбрать спелый плод. Запомните: зеленая шкурка - признак того, что ананас собрали слишком рано. На ощупь идеальный плод упругий, тяжелый, но не мягкий. Для верности можно понюхать нижнюю часть - у нее будет нежный фруктовый аромат. А вот запах, похожий на уксусный, должен оттолкнуть, так пахнут перезрелые плоды.

Если вам удалось выбрать идеальный фрукт, обязательно ознакомьтесь с нашей инструкцией, как его правильно почистить. На самом деле, в этом нет ничего сложного - особенно, если один раз понаблюдать за тем, как этим справляются профессионалы.

Почистить и нарезать ананс - не искусство, а навык. Им может овладеть каждый

Польза ананаса

Много ананаса, конечно, не съешь, но даже небольшая порция даст немало пользы организму. В большом количестве в этом фрукте содержатся витамины группы B и витамин C, столь необходимый для крепкого иммунитета в холодное время года. Плюс в ананасе есть особый фермент, помогающий расщеплению белка. Нет, похудеть волшебным образом ананас из-за этого не поможет, но пищеварение точно наладит. А также приглушит воспаления, снизит риск возникновения тромбов, поможет с отеками, если вы страдаете такой проблемой.

Как приготовить ананас

Нарезанный на дольки плод украсит любую фруктовую тарелку. Ее можно подать на Новый год вместе с шампанским, чтобы с шиком загадать желание на грядущий 2023-й. Свежие ананасы готовят на гриле с острыми приправами - вполне себе необычная закуска на праздничный стол. Для многих других блюд сгодятся и консервированные ананасы, что, в общем, приятно для бюджета. Мелкимими фруктовыми кубиками можно украсить замечательную "Павлову" или разнообразить пиццу с курицей. Есть вариант и для гурманов и любителей экзотики: паназиатский суп с тропическими фруктами и креветками. Нежный, пряный и сытный!