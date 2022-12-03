Слово экспертам: сколько на самом деле нужно готовить куриные грудки

Любой продукт, даже очень простой, преображается, если его правильно готовить. Куриная грудка - отличный пример. При несоблюдении технологии она получается сухой или полусырой. Эксперты рассказывают, как этого избежать.

Курица - один из самых популярных продуктов по всему миру. Мясо этой домашней птицы стоит сравнительно недорого, является отличным источником белка, аминокислот, витаминов группы B, фосфора и селена. При этом довольно низкокалорийно. А еще курица покладиста в руках кулинара: быстро готовится, дружит со многими продуктами и легко вбирает в себя новые ароматы и вкусы.

Чтобы сложностей стало меньше, мы собрали экспертные советы - как диетологи и шефы рекомендуют готовить куриные грудки. Вот, что нужно знать, чтобы они всегда получались вкусными и полезными.

Как определить, что курица готова

Обладательница докторской степени Дженна Аппель рекомендует использовать термощуп, чтобы не ошибиться. Температура готовых куриных грудок должна составлять 73-74°С. Если термощупа на кухне нет (и вы не планируете его покупать), можно ориентироваться на цвет разреза. Готовая курица всегда светло-серая. Красных и розовых пятен быть не должно.

Сколько готовить куриные грудки в духовке

Филе доходит до готовности действительно быстро. По словам Аппель, грудки достаточно продержать в духовке на протяжении 20-30 минут при температуре 190°С. Если поднять до 200-205°С, время уменьшится до 20-25 минут. И это, по словам диетолога Сэнди Вольнер, лучший вариант, поскольку при высоких температурах мясо быстрее готовится и теряет меньше сока.

Как готовить куриную грудку на сковороде

Диетолог Паула Мендельсон считает этот метод одним из самых простых и доступных. Главное правило - кусочки куриной грудки должны быть одинаковой толщины для равномерного приготовления. Для этого их стоит разрезать на равные куски и, если нужно, отбить.

Мендельсон рекомендует сбрызнуть куриное мясо оливковым маслом, приправить солью, перцем, сушеным чесноком и луком, паприкой и сушеным базиликом. Выкладывать курицу нужно на разогретую сковороду, жарить 2-3 минуты с одной стороны, пока не подрумянится, затем перевернуть и готовить под крышкой еще 7-8 минут. Без крышки отбитые грудки, согласно рекомендации Мендельсон, готовятся по 5-7 минут с каждой стороны. Чем толще куски, тем больше времени может понадобиться.