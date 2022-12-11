3 вкусных салата, которые можно приготовить за полчаса

Устали думать о том, что приготовить на обед или ужин? Представляем вашему вниманию экспресс-рецепты, из которых можно собрать полноценный званый обед.

1. Салат из тунца

Салат-рекордсмен по быстроте приготовления, процесс займёт несколько минут.

Ингредиенты:

1 банка консервированного тунца в собственном соку;

1 банка консервированной фасоли;

2 крупных солёных огурца;

1 крупный свежий огурец;

½ луковицы;

1 столовая ложка уксуса;

2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление

Начните с лука. Нарежьте его полукольцами, ошпарьте кипятком и залейте разбавленным по инструкции уксусом (обычно указана на упаковке). Отставьте в сторону, пусть маринуется. В это время порежьте огурцы, слейте жидкость из фасоли, достаньте тунца из банки и разломайте его вилкой на кусочки.

Смешайте ингредиенты. Достаньте лук из уксуса и добавьте в салат. Полейте смесь маслом, щедро поперчите. А вот солить стоит осторожно: огурцы и тунец уже внесли свою лепту.

2. Псевдоцезарь

Гурманы могут сколько угодно закатывать глаза, но когда скорость выходит на первый план, мешать самодельный соус "Цезарь" попросту некогда. Поэтому на помощь спешит майонез.

Ингредиенты:

1 кочан салата айсберг;

2 филе куриной грудки;

3 столовые ложки масла;

3 ломтика батона;

1 зубчик чеснока;

50 г сыра;

2 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Мелкие кусочки филе обжарьте на 1,5 ложках масла до готовности. На соседней конфорке разогрейте в сковороде масло, натрите туда чеснок, подрумяньте нарезанный кубиками батон. Если есть время, предварительно срежьте с хлеба корочку.

Нарвите айсберг в миску руками, выложите сверху курицу, сухарики, натрите сыр, заправьте майонезом. Если подавать салат будете не сразу, майонез размещайте между айсбергом и курицей, так он не пропитает сухари и они останутся хрустящими.

Добавьте несколько нарезанных пополам томатов черри, чтобы получить более сочный вариант салата.

3. Салат с копчёной колбасой

Этот салат совсем без изысков, но быстрый и вкусный.

Ингредиенты:

200 г копчёной колбасы;

½ небольшого кочана капусты;

2 больших томата;

1 банка консервированного зелёного горошка;

4 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Колбасу и помидоры нарежьте соломкой, капусту нашинкуйте, добавьте горошек и заправьте майонезом. Не забудьте поперчить, так вкуснее.