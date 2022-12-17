Назван самый богатый на омега-3 продукт

Многие привыкли потреблять вещество омега-3 из рыбы. Однако самым богатым на эти жирные кислоты продуктом руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова назвала льняное семя, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По словам Бронниковой, льняное семя можно использовать для приготовления каши - необходимо залить толченые семена водой и оставив на ночь.

Диетолог отметила, что для поддержания здоровья необходимо питаться разнообразно, причем продукты не обязательно должны быть дорогими. Также не стоит полагаться на БАДы и витамины - важнее сбалансированное меню, резюмировала специалист.