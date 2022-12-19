Издание РБК опубликовало выдержки из документа, подготовленного центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Основной посыл экспертов сводится к тому, что список социально значимых продуктов питания необходимо пересмотреть. Речь об определенном перечне товаров первой необходимости, цены на которые контролируются государством. Например, если стоимость какого-то из продуктов выросла на 10% в течение 60 дней хотя бы в одном из регионов, правительство вправе установить предельную розничную цену сроком на 90 дней, передает Day.Az.

Сейчас в списке соцпродуктов 24 позиции среди которых: хлеб, мясо (говядина, свинина, баранина), курица, сливочное масло, куриные яйца, сахар-песок, соль, мука, молоко. Продукты, которые многие покупают и готовят довольно часто.

Эксперты РАНХиГС уверены, ограничение цен на соцпродукты имеет положительный результат только в плане психологического эффекта. А значит - список можно сократить. Например, убрать из него говядину, поскольку она, по мнению авторов документа, присутствует в основном в рационе обеспеченных граждан. А также яблоки, потому что большая их часть импортные. Словом, сократить на те позиции, которые составляют небольшую часть бюджетов россиян.

С РАНХиГС согласны и некоторые другие эксперты. Так, РБК приводит мнение главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, поддерживающего пересмотр перечня. Он считает, что список, составленный 12 лет назад, не отражает реальные потребительские нужды. И в нем, например, не хватает фарша и индейки - доступных и бюджетных мясных продуктов. Другие собеседники издания предлагают также добавить филе минтая и горбушу.