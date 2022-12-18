В Сардинии готовят самую редкую в мире пасту

В Сардинии (Италия) хранится рецепт самой редкой в мире пасты su filindeu (Нити Бога). 300-летняя традиция приготовления тончайшей пасты ручной работы, которая передается из поколения в поколение, внесена в список наследия ЮНЕСКО, передает Day.Az со ссылкой на kedem.ru.

Техника приготовления пасты из манной крупы, соли и воды очень сложная и требует огромной ловкости, терпения, и последовательности. Процесс приготовления пасты su filindeu заключается в вытягивании и складывания манного теста в очень тонкие ровные нити, которые укладывают в три слоя на деревянный круглый поднос, называемый фунду, и сушат, получается своего рода кружево диаметром 1 метр. На следующий день кружевной диск разбивают на мелкие кусочки.

Готовят su filindeu на религиозный праздник в честь Святого Франциска и подают пасту в виде супа с сыром из овечьего молока.