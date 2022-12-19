Назван срок хранения новогодних салатов

Срок хранения новогодних салатов назвала "Москве 24" врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Она порекомендовала съедать праздничные блюда в день их приготовления, передает Day.Az.

"Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали в конце 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен", - предупредила врач. Риск отравления возрастает, если в блюде присутствуют мясо, колбаса и заправки в виде йогурта или майонеза.

"Нужно сделать ровно столько, чтобы блюдом насладились все члены семьи и при этом его не оставалось много. Лучше потом еще раз приготовить что-то свежее и полезное, чем рассчитывать, что организм окажет сопротивление уже испорченному продукту", - заявила Королева. Она также призвала с осторожностью выбирать готовые салаты в магазине, так как иногда они долгое время хранятся на прилавке.