Что такое мушмула? Какой вкус у этого зимнего фрукта и 2 полезных рецепта с ним
Мушмула - для многих фрукт экзотический, хотя ее можно вырастить даже в средней полосе, ей и сильный мороз не страшен. А ещё мушмулу сейчас можно купить на рынках. Она особенно вкусна, когда плоды прихватит морозец, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.
Мушмула - плодовое дерево семейства Розовые. Состоит в родстве с яблоком. Своё название мушмула взяла из турецкого языка (muşmula). А турки позаимствовали его из греческого, где так именуется плод и само растение.
В словаре Даля читаем: "Чишка, чишки, чишковое дерево - мушмула, Mespilus germanica". До сих пор на Северном Кавказе мушмулу, как правило, так по по-русски и называют - "шишки". В Чечне имя мушмулы - хьамц. В Грузии - дзмартли. В Армении - зыкыр. В Баку - эзгиль. В Кабарде - къущхьэмышх.
Мушмула, полезные свойства
Мушмула содержит витамины А, С, РР, Е, К и группы В. Есть в ней калий, натрий, йод, медь, кальций, селен, пектин. Калорийность у ней небольшая - около 50 ккал на 100 г. Соотношение белков, жиров и углеводов: 1 : 0.5 : 26.
При регулярном употреблении мушмула предотвращает перепады артериального давления, укрепляет стенки сосудов и нормализует сердечный ритм. Мушмула повышает иммунитет и помогает быстрее восстанавливаться после болезней. При простуде мушмула поможет вывести мокроту и уменьшит боль в горле.
В мушмуле много клетчатки и это способствует хорошей работе ЖКТ , предотвращает запоры. Но для этого нужно есть только спелые плоды, недозрелая мушмула крепит и может наоборот вызвать запор. При заболеваниях ЖКТ мушмулу нужно есть осторожно и не увлекаться этими плодами!
Мушмула германская
Мушмула германская - листопадное дерево высотой 4-8 м. Крона широкая, раскидистая. Ветки изогнутые, отчего дерево напоминает плакучую иву. А небольшие плоды размером примерно 3-4 см в диаметре - кисловатые и твёрдые, похожи на плоды шиповника. Они могут провисеть на ветках всю зиму. И если осенью, муршмула германская не блещет своим особенным и манким вкусом, всё меняется с приходом морозов. Перезревшие и подмёрзшие плоды ферментируются, становятся бурыми, немного уменьшаются в размере, зато становятся мягкими и сладкими.
Вкус ферментированной мушмулы похож на перезрелый финик - он сложный и сладкий. Некоторые говорят, что аромат спелого плода похож на аромат яблочного повидла, другие сравнивают вкус и аромат мушмулы с выдержанным вином.
Очень спелая мушмула способна лопнуть от лёгкого прикосновения, поэтому будьте осторожны, когда вынимаете мякоть. Аккуратно очистите плодоножку, возьмитесь за крону и выдавите мякоть. И не забывайте про косточки, их нужно удалить! В этом мушмула похожа на айву - её нельзя съесть целиком. Семена у неё защищены жёсткой и несъедобной "коробочкой".
В свежих плодах мушмулы общее содержание сахаров - более 10% и более 1% яблочной кислоты.
Мушмула японская, она же зимнецвет японский
Мушмула японская тоже из семейства Розовые и близка к айве, боярышнику и груше.
В XIX мушмулу японскую, растущую тогда в Юго-Восточной Азии, выделили в совершенно самостоятельный род - Eriobotrya Lindl. Название рода получилось при соединение двух греческих слов: "эрион" ("шерсть") и "ботрис" ("гроздь"). Рыжие соцветия растения биологи объясняют густым "опушением", предотвращающим растение от заморозков. Отсюда и "эрион".
Мушмула японская растёт в садах южнее Краснодарского края. В отличие от мушмулы германской японская цветёт в ноябре-декабря, а плодоносит весной. Так во всяком случае случается на Черноморском побережье. Яркие и солнечные - жёлто-оранжевые, с тонкой кожицей, плоды созревают в апреле-мае или в начале июня. Сейчас не сезон мушмулы японской и она редко доходит до средней полосы весной, но не рассказать о ней было бы несправедливо.
Внешне более крупная мушмула японская похожа на грушу, а по вкусу напоминает смесь абрикоса и сливы. Для некоторых и - клубнику. Косточки в ней тоже есть, они крупные и похожи на маленькие каштаны.
Что приготовить из мушмулы
Мушмула германская - уже ферментированная и спелая - с мягкой мякотью хорошо подходит для приготовления разных блюд. Её можно смешать с творожным сыром или натуральным йогуртом и подавать с сыром. Поскольку муршмула богата пектином, из неё можно делать желе или джем. Ещё один популярный способ приготовления - "сыр мушмула". Мякоть мушмулы смешать с сыром, сливочным маслом, добавить немного сахара и прогретое, но не сваренное на паровой бане яйцо для связки массы. Если используете в еде сырые яйца, с сырыми получится даже лучше. И не забудьте немного посолить такой "сыр" и сформовать массу как головку настоящего сыра.
Рецепты с мушмулой
Желе из мушмулы от шеф-кондитера Дэвида Лебовица из Калифорнии, США
Для приготовления примерно 2 литровых баночек желе нужно:
- 1,5 кг спелой мушмулы германской
- 1 большое зелёное кисло-сладкое яблоко
- половина лимона + немного для вкуса
- 2 л питьевой воды
- 600 г сахара
- Целую мушмулу, не очищая, разрежьте на 4 части. Яблоко, тоже не очищая, разрежьте на 6-8 частей. Лимон разрежьте на 2 части по длине. Все подготовленные ингредиенты сложить в кастрюлю с толстым дном и налейте воду. Она должна полностью покрывать содержимое и ингредиенты должны в ней плавать.
- Доведите содержимое кастрюли до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь и варите при слабом кипении 40-45 мин.
- Застелите дуршлаг несколькими слоями марли. Дуршлаг поместите в глубокую миску и перелейте содержимое кастрюли. Накройте дуршлаг марлей и оставьте 6-8 ч. Давить сладкую массу не нужно, иначе желе будет мутным.
- Перелейте жидкость в большую кастрюлю. Должно получиться примерно 1 л. Небольшое блюдце уберите в морозилку.
- В кастрюлю добавьте сахар и варите на слабом огне, пока масса не станет желеобразной. Температура желе будет примерно равна 104-105 °С. Чтобы проверить готовность желе, зачерпните массу столовой ложкой. Положите ложку на тарелку в морозилку и оставьте на 2-4 мин. Достаньте ложку и надавите пальцем на желе. Если оно мнётся, значит готово. Если нет, продолжайте варить желе, пока оно не станет желеобразным.
- Когда желе будет готово, при желании можете компенсировать сладость несколькими каплями лимонного сока. Желе готово. Снимите с огня и разлейте по чистым банкам. В холодильнике такое желе хранится точно 3-4 месяца.
Пирог с мушмулой
Для приготовления пирога на 6 порций нужно:
- 100 г цельнозерновой муки
- 100 г универсальной муки (общего назначения)
- 100 г размягчённого сливочного масла
- 120 мл холодной воды
- 500 г целой мушмулы германской
- 40-50 г мёда или 70 г нарезанных кусочками сот с мёдом
- цедра и сок 1 сочного апельсина
- 40 мл сливок жирностью 22%
- 1 яйцо
- ½ ч. л. специй для яблочного пирога
- соль на кончике ножа
- В миске смешайте муку. Добавьте размягчённое масло и вилкой перемешайте с мукой до образования мелкой крошки/
- Добавьте ледяную воду и перемешайте. Сформируйте шар. Если смесь сухая, добавьте ещё несколько капель воды. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 15 мин. при комнатной температуре.
- Раскатайте тесто в круглый пласт, толщиной 4-5 мм. Переложите в жаропрочную круглую форму на 2-3 см. меньше, чем диаметр пласта. Сформируйте бортики. Выстелите тесто бумагой для выпечки, высыпьте фасоль или горох (слой не менее 2 см). Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке, 15-20 мин. Вытащите форму из духовки, удалите груз и бумагу.
- Мушмулу очистите и удалите косточки, крупно нарежьте. Смешайте с мёдом, соком и цедрой апельсина. Добавьте сливки и яйцо, взбитое до однородности со специями и солью. Перемешайте.
- Выложите начинку в подготовленную "корзинку" из теста. Разровняйте и запекайте 45-55 мин. Пирог подавайте горячим или холодным.
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