Названы лучшие блюда для новогоднего стола

В новогодние праздники не стоит забывать о регулярном питании и садиться за стол голодным перед боем курантов, сообщила заведующая областным диет-центром МОНИКИ, врач-диетолог высшей категории Инна Пичугина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лучше всего ограничить употребление соленых и маринованных овощей и копченостей, украсят новогодний стол и принесут пользу здоровью свежие салаты и домашний холодец.

"Выбирайте легкие салаты из зелени и свежих овощей. Приготовьте блюда из запеченного мяса, птицы или рыбы. Используйте низкокалорийный майонез или соусы, они добавят интересный вкус и не содержат много калорий. На праздничный стол можно поставить домашний холодец - отличное полезное и низкокалорийное блюдо", - рассказала диетолог.

Специалист также отметила, что не стоит увлекаться сладкой газировкой, особенно в сочетании с алкогольными напитками, вместо этого можно приготовить домашний морс из любых ягод с минимальным количеством сахара.