Эта ароматная специя в утреннем кофе поможет обуздать аппетит

Кофе помогает проснуться темным зимним утром, взбодриться и поднять себе настроение. Сам по себе напиток низкокалориен, если не добавлять в него сахар или жирные сливки. Например, в 100 мл свежесваренных молотых зерен содержится всего 1 ккал, а в средней порции капучино с сахаром и молоком 2,5% жирности уже около 86 ккал, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Впрочем, есть лайфхак, который сделает ваш напиток более полезным для похудения. По мнению диетолога Тристы Бест, давшей комментарий ресурсу о стиле жизни She Finds, корица преображает кофе. Благодаря этой специи можно снизить аппетит и сократить объем потребляемой пищи за день без стресса и ограничений.

"Употребление корицы помогает обуздать аппетит и убрать тягу к еде. Выпив кофе с этой специей, вы будете дольше чувствовать сытость", - сообщила эксперт.

Почему именно корица?

Во-первых, потому что ее часто добавляют в молотом виде в молочные кофейные напитки. Корица отлично подчеркивает и раскрывает их вкус, добавляет пряных нот, что особенно приятно осенью и зимой.

Во-вторых, корица богата фенольными соединениями. Благодаря этому она стимулирует пищеварение, нормализует уровень сахара в крови, подавляет тягу к сладкому и ускоряет обменные процессы. Ароматную специю можно добавлять не только в кофе, но и другие горячие напитки (просто следите за их калорийностью), а также в блюда. Например, творожную запеканку с яблоком, смузи с имбирем и мускатным орехом или салат из красной капусты с изюмом и грушей. Словом, людям, которые привыкли следить за фигурой, рекомендуется всегда держать корицу на полке со специями. Главное - купить настоящую корицу, а не ее более бюджетный аналог кассию. Будет специя молотая или в виде палочек - уже не так важно.