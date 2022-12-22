Как быстро и вкусно приготовить котлету по-киевски - Рецепт
Котлета по-киевски:
Ингредиенты
480 г куриного фарша
200 г сливочного масла
3 зубчика чеснока
Цедра лимона
1 пучок петрушки
2 веточки свежего тимьяна
Панировочные сухари панко
10 г паприки
40 г натёртого пармезана
4 яйца
200 г муки
Метод приготовления
1) В размягчённое масло добавить мелко нарезанную зелень и чеснок, цедру. Посолить и свернуть в
цилиндр при помощи пищевой плёнки. Охладить, разделить на 6 равных частей.
2) Фарш разделить на 6 частей. Каждую часть начинить заготовленным ранее маслом и свернуть при
помощи пищевой плёнки. Поставить в морозилку на 2 часа.
3) Подготовить панировку в 3 стадии: мука, яйца и панко. В панко добавить паприку, пармезан, и ещё немного нарезанной петрушки.
4) Заготовки котлет панировать в следующей последовательности: мука - яйцо - панко.
Повторить дважды.
5) Жарить во фритюре до золотистого цвета. Допечь в духовке при 180С 8 минут.
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