Как быстро и вкусно приготовить котлету по-киевски

Котлета по-киевски:

Ингредиенты

480 г куриного фарша

200 г сливочного масла

3 зубчика чеснока

Цедра лимона

1 пучок петрушки

2 веточки свежего тимьяна

Панировочные сухари панко

10 г паприки

40 г натёртого пармезана

4 яйца

200 г муки

Метод приготовления

1) В размягчённое масло добавить мелко нарезанную зелень и чеснок, цедру. Посолить и свернуть в

цилиндр при помощи пищевой плёнки. Охладить, разделить на 6 равных частей.

2) Фарш разделить на 6 частей. Каждую часть начинить заготовленным ранее маслом и свернуть при

помощи пищевой плёнки. Поставить в морозилку на 2 часа.

3) Подготовить панировку в 3 стадии: мука, яйца и панко. В панко добавить паприку, пармезан, и ещё немного нарезанной петрушки.

4) Заготовки котлет панировать в следующей последовательности: мука - яйцо - панко.

Повторить дважды.

5) Жарить во фритюре до золотистого цвета. Допечь в духовке при 180С 8 минут.