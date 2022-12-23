Наивкуснейшие блюда Голландской кухни - Рецепты
Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления этих блюд.
Рошти:
Ингредиенты
300 г очищенного картофеля
100 г топлёного масла
Метод приготовления
1) Картофель натереть на тёрке.
2) Выложить на разогретую сковороду при помощи кондитерских колец.
3) Обжарить на топлёном масле с обеих сторон до золотистого цвета.
4) Посолить сразу же как сойдёт с огня.
Перепелиные яйца:
Ингредиенты
100 мл свекольного сока
50 мл воды
50 мл уксуса
10 г сахара
5 г соли
2 перепелиных яйца
Метод приготовления
1) Яйца отварить в кипящей воде 2 мин. 20 сек. Сразу окунуть в ледяную воду.
2) Смешать все ингредиенты для маринада.
3) Яйца очистить и поставить в маринад на 1,5 часа.
Чатни
Ингредиенты
3 помидора
1 лук, маленького размера
5 г сахара
20 г уксуса
½ пучка петрушки
Метод приготовления
1) Помидор очистить кожуры и семян. Нарезать на мелкие кубики.
2) Мелко нарезанный пассеровать с уксусом и сахаром до полного испарения жидкости.
3) Добавить помидоры и готовить ещё 2 минуты.
4) Остудить, добавить мелко нарезанную петрушку.
Голландский соус
Ингредиенты
1 желток
½ ч.л. горчицы
1 ч.л. лимонного сока
100 г топлёного масла
½ пучка укропа
Метод приготовления
1) Желток, горчицу и лимонный сок смешать на водяной бане.
2) Тонкой струйкой начать вливать тёплое масло, активно перемешивая венчиком.
3) В готовый соус добавить нарезанный укроп.
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