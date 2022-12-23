Наивкуснейшие блюда Голландской кухни

Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления этих блюд.

Рошти:

Ингредиенты

300 г очищенного картофеля

100 г топлёного масла

Метод приготовления

1) Картофель натереть на тёрке.

2) Выложить на разогретую сковороду при помощи кондитерских колец.

3) Обжарить на топлёном масле с обеих сторон до золотистого цвета.

4) Посолить сразу же как сойдёт с огня.

Перепелиные яйца:

Ингредиенты

100 мл свекольного сока

50 мл воды

50 мл уксуса

10 г сахара

5 г соли

2 перепелиных яйца

Метод приготовления

1) Яйца отварить в кипящей воде 2 мин. 20 сек. Сразу окунуть в ледяную воду.

2) Смешать все ингредиенты для маринада.

3) Яйца очистить и поставить в маринад на 1,5 часа.

Чатни

Ингредиенты

3 помидора

1 лук, маленького размера

5 г сахара

20 г уксуса

½ пучка петрушки

Метод приготовления

1) Помидор очистить кожуры и семян. Нарезать на мелкие кубики.

2) Мелко нарезанный пассеровать с уксусом и сахаром до полного испарения жидкости.

3) Добавить помидоры и готовить ещё 2 минуты.

4) Остудить, добавить мелко нарезанную петрушку.

Голландский соус

Ингредиенты

1 желток

½ ч.л. горчицы

1 ч.л. лимонного сока

100 г топлёного масла

½ пучка укропа

Метод приготовления

1) Желток, горчицу и лимонный сок смешать на водяной бане.

2) Тонкой струйкой начать вливать тёплое масло, активно перемешивая венчиком.

3) В готовый соус добавить нарезанный укроп.

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