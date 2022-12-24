Какую приправу добавить к обычной яичнице, чтобы она превратилась в модное блюдо

Удивительно, как много в TikTok и других социальных сетях простых, но рабочих рецептов, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ. Некоторые из них настолько элементарные, что сложно поверить в это кулинарное счастье. Например, способ приготовить яичницу, о котором поговорим сегодня. Оказывается, чтобы преобразить жареные на сковороде яйца, достаточно просто добавить кунжут.

Автор рецепта Кристин Флинн - шеф-повар концептуального ресторана в Торонто и автор книг о современной гастрономии.

Как приготовить яичницу с кунжутом

Свою фирменную яичницу Кристин Флинн готовит так: разогревает на сковороде оливковое масло, а затем бросает туда же небольшую горсть кунжута (примерно чайную ложку). Когда семена подрумяниваются, шеф разбивает яйцо и дает ему поджариться в течение двух минут. Следующий шаг - снова насыпать кунжут, но уже сверху на яичницу, перевернуть ее и довести до готовности. Текстура получится хрустящая - благодаря кунжуту и обжарке с двух сторон.

Какой кунжут вы выберете - черный, белый или смесь - не важно. Также вы можете подать яичницу любым способом. Например, как самостоятельное блюдо. Или переложить ее на хрустящий сорт и в качестве гарнира сервировать овощной салат. Кристин Флинн придерживается такой подачи: перекладывает яичницу на белоснежную тарелку и посыпает смесью измельченной зелени: рукколы, мяты и укропа.