Нежный малиновый торт с мороженым

Малиновый торт-мороженое - это изысканное сочетание нежного сливочного мороженого и ароматной малины на основе из хрустящего песочного печенья. Прекрасный вариант, когда хочется бросить вызов традиционным десертам и приготовить что-нибудь необычное! Десерт не только легкий и прекрасно освежает, но и потрясающе выглядит: любимые ягоды на белоснежной подушке из мороженого создают невероятно аппетитный контраст цветов.

Для приготовления торта вам понадобится свежая малина. Мы уже перетерли сочные малиновые ягоды и апельсины с сахаром, так что вам остается только смешать их с мороженым и поместить на корж из печенья или бисквит. Торт получается нежным, с приятной воздушной консистенцией и яркой цитрусовой ноткой.

Порадуйте близких этой вкуснятиной - они будут благодарны вам за такой кулинарный сюрприз.

Ингредиеныты:

Песочное печенье 400 г

Сливочное масло "Хуторок крестьянский" ТМ "Рудь" 170 г

"Малина - апельсин", перетертые с сахаром 300 г

Мороженое "Эскимос" ТМ "Рудь" 750 г

Свежие или замороженные ягоды для украшения

Ванилин 2 г

1. Печенье измельчаем, смешиваем с размягченным сливочным маслом и выкладываем в форму с высокими съемными бортами.

2. В глубокую емкость выкладываем мороженое и оставляем на 10-15 минут при комнатной температуре.

3. "Малину - апельсин", перетертые с сахаром, добавляем к мороженому и смешиваем с помощью блендера. Получившуюся массу ставим на полчаса в холодильник для застывания.

4. Выкладываем смесь на корж из печенья, разравниваем поверхность. Ставим в морозилку для окончательного замерзания.

5. Вынимаем торт из формы и украшаем целыми ягодами - свежими или замороженными.

Отрезаем кусочек и наслаждаемся!