Нежный малиновый торт с мороженым - Рецепт
Малиновый торт-мороженое - это изысканное сочетание нежного сливочного мороженого и ароматной малины на основе из хрустящего песочного печенья. Прекрасный вариант, когда хочется бросить вызов традиционным десертам и приготовить что-нибудь необычное! Десерт не только легкий и прекрасно освежает, но и потрясающе выглядит: любимые ягоды на белоснежной подушке из мороженого создают невероятно аппетитный контраст цветов.
Для приготовления торта вам понадобится свежая малина. Мы уже перетерли сочные малиновые ягоды и апельсины с сахаром, так что вам остается только смешать их с мороженым и поместить на корж из печенья или бисквит. Торт получается нежным, с приятной воздушной консистенцией и яркой цитрусовой ноткой.
Порадуйте близких этой вкуснятиной - они будут благодарны вам за такой кулинарный сюрприз.
Ингредиеныты:
Песочное печенье 400 г
Сливочное масло "Хуторок крестьянский" ТМ "Рудь" 170 г
"Малина - апельсин", перетертые с сахаром 300 г
Мороженое "Эскимос" ТМ "Рудь" 750 г
Свежие или замороженные ягоды для украшения
Ванилин 2 г
1. Печенье измельчаем, смешиваем с размягченным сливочным маслом и выкладываем в форму с высокими съемными бортами.
2. В глубокую емкость выкладываем мороженое и оставляем на 10-15 минут при комнатной температуре.
3. "Малину - апельсин", перетертые с сахаром, добавляем к мороженому и смешиваем с помощью блендера. Получившуюся массу ставим на полчаса в холодильник для застывания.
4. Выкладываем смесь на корж из печенья, разравниваем поверхность. Ставим в морозилку для окончательного замерзания.
5. Вынимаем торт из формы и украшаем целыми ягодами - свежими или замороженными.
Отрезаем кусочек и наслаждаемся!
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