Мандариновое пиво, фондан и лимонад: три рецепта с самым новогодним фруктом
Зимние праздники продолжаются, а значит, сезон мандаринов официально открыт. Когда надоест есть их в чистом виде - начинайте готовить праздничные блюда
Мандариновое пиво по рецепту SoS.Cafe
Ингредиенты на одну порцию:
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Мандариновый сироп - 30 мл
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Светлое пиво - 300 мл
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Сушеный мандарин - одна долька
Способ приготовления:
В высокий бокал налейте сироп, сверху долейте пиво и украсьте долькой мандарина.
Шоколадный фондан с конфитюром из мандаринов от Сергея Горюнова, шеф-повара ресторана Beer Pairing
Ингредиенты для фондана (на 6 порций):
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Шоколад черный - 170 г
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Масло сливочное - 150 г
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Яйца - 5 шт.
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Сахар - 70 г
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Мука - 100 г
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Какао-порошок - чайная ложка
Способ приготовления:
Растопите в микроволновой печи или на водяной бане шоколад с маслом.
Взбейте яйца до густой пены и постепенно добавляйте к ним сахар, а затем и остывшую шоколадную смесь. Введите муку и все аккуратно перемешайте ложкой.
Часть теста поместите в емкости для льда и заморозьте.
Фомы для фондана (лучше керамические) смажьте сливочным маслом и присыпьте какао-порошком. Заполните формы тестом, вниз уложите две-три шоколадные льдинки.
Выпекайте фонданы в разогретой духовке при температуре в 180 градусов в течение 10-12 минут. Подавайте с мандариновым конфитюром.
Ингредиенты для конфитюра из мандаринов:
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Мандарины (очищенные) - 1 кг
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Сахар - 500 г
Способ приготовления:
Очищенные мандарины разделите на дольки.
Засыпьте мандарины сахаром, дайте настояться около часа, а затем поставьте на огонь. После закипания варите около 5 минут, так конфитюр получится достаточно жидким и будет хорошо сочетаться с фонданом. Храните в холодильнике.
Мандариновый лимонад с кукурузой от Ираклия Андрибава, совладельца Saperavi Cafe
Ингредиенты на одну порцию:
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Мандариновый фреш - 100 мл
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Кукурузная эссенция - две капли
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Кукуруза консервированная - горсть
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Мандарин - 1 шт.
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Микрозелень гороха
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Содовая - 50 мл
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Лед
Способ приготовления:
В хайбол плотно засыпьте лед. Налейте в бокал мандариновый фреш, добавьте несколько капель кукурузной эссенции. С помощью пиллера уложите внутрь бокала цедру мандарина.
Долейте содовую и украсьте лимонад микрозеленью гороха и горстью консервированной кукурузы.
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