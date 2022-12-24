Мандариновое пиво, фондан и лимонад: три рецепта с самым новогодним фруктом

Ингредиенты на одну порцию:

Мандариновый сироп - 30 мл

Светлое пиво - 300 мл

Сушеный мандарин - одна долька

Способ приготовления:

В высокий бокал налейте сироп, сверху долейте пиво и украсьте долькой мандарина.

Шоколадный фондан с конфитюром из мандаринов от Сергея Горюнова, шеф-повара ресторана Beer Pairing

Ингредиенты для фондана (на 6 порций):

Шоколад черный - 170 г

Масло сливочное - 150 г

Яйца - 5 шт.

Сахар - 70 г

Мука - 100 г

Какао-порошок - чайная ложка

Способ приготовления:

Растопите в микроволновой печи или на водяной бане шоколад с маслом.

Взбейте яйца до густой пены и постепенно добавляйте к ним сахар, а затем и остывшую шоколадную смесь. Введите муку и все аккуратно перемешайте ложкой.

Часть теста поместите в емкости для льда и заморозьте.

Фомы для фондана (лучше керамические) смажьте сливочным маслом и присыпьте какао-порошком. Заполните формы тестом, вниз уложите две-три шоколадные льдинки.

Выпекайте фонданы в разогретой духовке при температуре в 180 градусов в течение 10-12 минут. Подавайте с мандариновым конфитюром.

Ингредиенты для конфитюра из мандаринов:

Мандарины (очищенные) - 1 кг

Сахар - 500 г

Способ приготовления:

Очищенные мандарины разделите на дольки.

Засыпьте мандарины сахаром, дайте настояться около часа, а затем поставьте на огонь. После закипания варите около 5 минут, так конфитюр получится достаточно жидким и будет хорошо сочетаться с фонданом. Храните в холодильнике.

Мандариновый лимонад с кукурузой от Ираклия Андрибава, совладельца Saperavi Cafe

Ингредиенты на одну порцию:

Мандариновый фреш - 100 мл

Кукурузная эссенция - две капли

Кукуруза консервированная - горсть

Мандарин - 1 шт.

Микрозелень гороха

Содовая - 50 мл

Лед

Способ приготовления:

В хайбол плотно засыпьте лед. Налейте в бокал мандариновый фреш, добавьте несколько капель кукурузной эссенции. С помощью пиллера уложите внутрь бокала цедру мандарина.

Долейте содовую и украсьте лимонад микрозеленью гороха и горстью консервированной кукурузы.