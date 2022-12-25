Японский художник создает сцены в миниатюре из еды

Японский художник Тацуя Танака (Tatsuya Tanaka) покорил социальные сети своей серией миниатюрных календарей, создавая повседневные сцены в миниатюре с использованием продуктов питания и предметов домашнего обихода.

Как передает Day.Az со ссылкой на kedem.ru, обычные на первый взгляд бытовые предметы становятся реквизитом для маленьких миров в искусстве Тацуи. Губка для мытья посуды, например, превращается в пену для ванны, а тщательно сложенные печенья выглядят как телевизор и диван.

Художник создает небольшие сцены, состоящие из еды, канцелярских принадлежностей и других предметов. В них обитают крошечные, раскрашенные вручную фигурки, которые мгновенно добавляют причудливости каждой истории. Тацуя тщательно продумывает каждый эпизод, и все свои работы публикует в социальных сетях, радуя своих 3 млн. подписчиков по всему миру.