Как приготовить изысканный клюквенный соус к праздничному столу

Ягодные соусы, приготовленные на домашней кухне, намного лучше покупного кетчупа и майонеза. Сегодня предлагаем добавить еще один рецепт в копилку - ароматное дополнение к мясу на основе клюквы и инжира, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Клюква - замечательная осенняя ягода. Она способна поддержать наш иммунитет в непростой период промозглых холодов и разнообразных вирусов. А еще она вдохновляет на кулинарные эксперименты: в выпечке, в горячих блюдах, везде клюква раскрывается по-особенному. Но мы в редакции больше всего любим соусы на основе этой ягоды. Они прекрасно дополняют домашнюю птицу и запеченное мясо и замечательно смотрятся на праздничном столе.

К тому же приготовить соус своими руками намного лучше, чем покупать его в магазине. Это делает трапезу более полной - вы сами продумываете каждый нюанс и гастрономическое сочетание. И заодно заботитесь о том, чтобы меню получилось здоровым, без лишних добавок с приставкой E.

На кулинарном сайте Thekitchn.com мы нашли нетривиальный рецепт клюквенного соуса, который, по нашему мнению, стоит взять на вооружение перед грядущими праздниками. В этом соусе вкус раскрывает не только клюква, но также инжир, специи и бурбон. Сочетание сложное, многомерное. Подавать рекомендуется к горячим блюдам и завтракам - например, сырникам, творогу, блинам (или, скажем, добавлять в тесто).

Как приготовить клюквенно-инжирный соус

Ингредиенты:

125 мл бурбона (можно заменить тем же количеством свежевыжатого сока или воды)

125 мл воды

50 г тростникового сахара

2 ст. л. яблочного уксуса

2 палочки корицы

2 звездочки аниса

15-20 г нарезанного корня имбиря

200 г сушеного инжира

350 г замороженной клюквы

Способ приготовления:

Соедините в сотейнике бурбон, воду, сахар и уксус и доведите до кипения. Добавьте специи, имбирь, сушеный инжир и клюкву. После закипания уменьшите огонь и нагревайте еще 10-15 минут, пока соус не загустеет. Дайте соусу остыть, переложите в герметичный контейнер или пакет и уберите в холодильник или морозилку на несколько дней. После соус можно подавать к праздничному столу.