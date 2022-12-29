Экспертный ответ на простой вопрос, нужно ли мыть курицу

Вне зависимости от того, задумывались ли вы когда-нибудь над этим или просто мыли куриное мясо, потому что так положено, Day.Az со ссылкой на Гастрономъ советует ознакомиться с рекомендациями специалистов

Вы будете удивлены, но обсуждение вокруг того, мыть или не мыть курицу перед приготовлением, - давний спор в кулинарии. И на этот счет существуют разные мнения. Тема только на первый взгляд несущественная, но она касается в первую очередь пищевой безопасности. Сторонники уверены, что смывают с мяса опасные бактерии, противники, напротив, напоминают, что обработка водой способствует распространению патогенных микроорганизмов - по всей кухне.

Чтобы поставить точку в этом споре, мы приводим актуальное мнение специалистов, которое собрало издание Parade.com.

Мнение экспертов по питанию и медицинских организаций

Основатель How To Eat Happy Анна Вочино уверена, что мыть курицу перед термической обработкой не нужно хотя бы потому, что в духовке или на сковородке все вредные и так убиваются все вредные бактерии.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США и вовсе настоятельно рекомендует пропустить эту итерацию. По мнению экспертной организации, промывание мяса курицы и индейки, а также яиц провоцирует распространение микробов и бактерий по кухне. Затем микроорганизмы могут случайно попасть на другую, когда, скажем, вы положите хлеб на столешницу рядом с раковиной. Правилу не мыть мясу, по мнению центра, должен следовать каждый повар ради соблюдения пищевой безопасности.

Мнение шеф-поваров

Кулинарные мастера в США и Европе действуют по-разному, исходя из собственного опыта. Но большая часть предпочитает курицу не мыть. У них, кстати, свои аргументы. Так, кулинарный инструктор и частный повар Кристина Вудлиф считает, что обработка курицы водой портит ее текстуру: "Если жарить влажный кусок птицы, не получится хрустящая корочка, особенно если вы готовите целую тушку или не снимаете с нее кожу". Вудлиф промывает курицу, только если смущает запах - чтобы убедиться, что она точно испорчена.

Профессиональный ресторанный повар Дейн Блом подтверждает, что шефы на Западе обычно не моют куриное мясо. Как раз, чтобы не распространять бактерии по остальным поверхностям кухни и, соответственно, не обрабатывать их профилактически чаще, чем это нужно. Вместо этого птицу термически обрабатывают. По мнению Блома, этого достаточно, чтобы продукт стал безопасным для употребления в пищу.

Блогер Басит Али, напротив, придерживается восточной традиции: в отличие от Европы и США, в восточных странах предпочитают тщательно промывать мясо перед приготовлением. Если вы придерживаетесь того же мнения и не можете переступить через формировавшуюся годами привычку, вот несколько рекомендаций.

Как правильно мыть курицу

Процесс может быть полностью безопасным, если соблюсти два несложных правила. Они пригодятся, если вы купили целого цыпленка на рынке - и не уверены, в каких условиях он находился, пока не попал к вам на кухню.

1. Подготовьте раковину. Уберите посторонние предметы: губки, полотенца, подставки и посуду - все, что хранится рядом. Закройте поверхность вокруг раковины одноразовыми салфетками. Приготовьте емкость, куда переложите промытую птицу.

2. Вымойте раковину горячей водой со средством и затем промойте ее в холодной воде. Если тушка целая, уделите особое внимание внутренней части. После этого птицу лучше обсушить одноразовыми салфетками.

3. Обязательно помойте руки после того, как закончите работать с курицей (лучше с антибактериальным мылом). Сделайте это до того, как возьметесь за другие продукты.