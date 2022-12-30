Чтобы праздничный ужин прошел на "отлично", помимо приготовления блюд, важно соблюдать элементарные правила столового этикета. Поверьте, это совершенно не сложно, но чрезвычайно украшает жизнь! Особенно, если правила королевские.

Ежегодно на Рождество королевская семья уезжает в Сандрингемский дворец, где накануне праздника Елизавета II устраивает ужин для самых близких членов семьи. Рождественский ужин - всегда особенный. Красивая сервировка, праздничные блюда, элегантный дресс-код - все это дополняют правила столового этикета, которые соблюдают все члены семьи Виндзоров. О манерах, которые сделают и вашу новогоднюю трапезу похожей на настоящий королевский прием, рассказывает Татьяна Башкирова, эксперт школы этикета The English Manner London, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

1. Соблюдайте дресс-код

Соблюдайте дресс-код, если он был заявлен. Хозяин дома так старался сделать праздник для вас, не пренебрегайте его просьбой соблюдать определенные цвета в одежде или заявленный дресс-код.

2. Дождитесь всех, прежде чем приступить к еде

Во время королевских приемов начинает трапезу первой всегда Ее Величество. После этого остальные гости следуют ее примеру. Как только Елизавета II завершила трапезу, гости не могут больше прикасаться к еде. Они должны успеть насладиться блюдами до того, как королева решит покинуть стол.

В случае с новогодним ужином это может быть хозяин дома, в котором все собрались. Не начинайте трапезу раньше других, и не оставайтесь за столом одни, если другие уже приступили к распаковке подарков или танцам.

3. Начинайте с салфетки

Перед тем, как приступить к трапезе, разверните тканевую салфетку (обычно она лежит на тарелке) и разместите ее на коленях сгибом к себе. Использовать салфетку нужно с внутренней стороны - так она будет оставаться чистой для окружающих.

4. Разберитесь в сервировке

Мы можем и не задумываться о том, как правильно держать бокал или куда класть использованные ножи, но королевская семья достаточно серьезно относится к тонкостям обращения со столовыми приборами и посудой. Например, чтобы отрезать кусочек, они держат нож в правой руке, а в левой - вилку зубцами вниз. Вместо того, чтобы наколоть кусочек на зубцы, Виндзоры кладут его на основание вилки и подносят ко рту, что иногда превращается в настоящий в акробатический трюк.

Использованные приборы всегда кладите на тарелку, а не на нарядную скатерть, выбранную специально для новогоднего ужина. Если вдруг, по неловкости, ваш прибор оказался на полу, то лучше извиниться и поднять его, обозначив факт падения. Хозяин вечера обязательно принесет вам новый. В ресторане или на королевском приеме это заметит официант и заменит прибор.

Если вы захотите угоститься паштетом или икрой, их сначала нужно положить на тарелку для хлеба, расположенную слева от вашей основной тарелки. Хлеб и другую выпечку принято есть руками, отламывая по кусочку руками. Не стоит намазывать масло или другие топпинги на целый кусок: сначала отламываем часть (на один укус), затем наносим масло (делаем это над своей тарелкой, а не в пространстве между) и отправляем в рот.

Если на столе есть общие блюда для всех гостей - салаты или закуски, то не забудьте сначала предложить соседу, а после этого - положить себе. К блюдам, которые стоят далеко от вас, тянуться через весь стол совсем необязательно: лучше вежливо попросите помочь вам того, кто находится к тарелке ближе всего.

На королевском ужине за наполненностью бокалов следят официанты, но если на семейном вечере вы вызвались поухаживать за кем-то, то полезно будет знать, что белое и красное вино наливают в 1/3 бокала, а шампанское, воду и соки - 2/3 бокала.

5. Отлучиться из-за стола - не нарушение правил

Покидать стол раньше королевы запрещено. Во всех остальных случаях, если вам нужно ненадолго отлучиться, встаньте и извинитесь, без указания причины, по которой вам нужно уйти. Помните про салфетку: уберите ее с колен и положите на стул. По завершении трапезы, выходя из-за стола, ее нужно оставить слева от тарелки (складывать ее аккуратно не нужно).

6. Общайтесь за столом

Во время трапезы с королевой можно говорить только в определенной последовательности. Сначала она общается с человеком, который сидит справа, затем - с тем, кто слева. Хотя за рождественским ужином, как правило, собираются самые близкие.

Если за столом меньше 12 человек, то это дает возможность общаться со всеми через стол. Если же гостей больше, то уделите свое внимание обоим соседям, как это делает Королева.

7. Не отказывайтесь от чая

Члены королевской семьи любят проводить время за чаем и не отказываются от чайной церемонии в Рождество. Здесь важно помнить о том, как правильно держать чашку. Большим и указательным пальцем держите верхнюю часть ручки, а средним пальцем придерживайте нижнюю. Пейте всегда с одного края - это позволит избежать пятен помады по всему ободку чашки.

Соблюдение правил за столом в новогоднюю ночь - это не только забота об окружающих, но и залог приятного вечера для вас самих. Хорошие манеры сделают любую вашу трапезу по-настоящему королевской!