Названы полезные и легкие закуски для новогоднего стола

Врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова в разговоре с газетой "Известия" рассказала о самых полезных и легких закусках для новогоднего стола, передает Day.Az.

Данный рейтинг возглавили шампиньоны под сыром.

"Для приготовления этой закуски нужно взять шампиньоны среднего размера, помыть их и в предварительно разогретой духовке (до 220 градусов) запечь на 3-5 минут", - рассказала специалист.

Она добавила, что потом готовые грибы можно немного посыпать сыром. Другой легкий вариант закуски - канапе на шпажках: креветка, кусочек огурца и помидор черри, нанизывающиеся шпажки. Топ-3 замыкает ассорти запеченных овощей в духовке. После приготовления нужно выложить их на тарелке в несколько слоев и посыпать зеленью.

В качестве еще одной полезной закуски Тихомирова назвала фаршированного кальмара. Его тушку необходимо варить две минуты, затем очистить его от внутренностей и наполнить, например, шампиньонами с обжаренным луком.