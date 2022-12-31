Что будет, если во время новогоднего застолья пить много воды?

Обилие блюд на новогоднем столе - путь к лишним килограммам. Но этого можно избежать при определенных условиях. Для того, чтобы меньше есть, при этом не отказывая себе в любимых блюдах, нужно пить много воды.

Как передает Day.Az, об этом рассказала изданию NEWS.ru. диетолог Ирина Писарева.

Врач полагает, что человеку нужно пить не меньше полутора литров воды в течение дня.

С помощью этой хитрости человек съест меньше, так как его желудок будет наполнен водой. К тому же, будет не таким сильным похмелье, а метаболизм улучшится.

Что касается самих продуктов, диетолог рекомендует не увлекаться блюдами, сдобренными майонезом. Это калорийный и вредный соус. Его лучше вообще заменить сметаной.

Еще врач советует дополнять новогодний стол пищей с большим содержанием клетчатки, чтобы процесс пищеварения был быстрее.