Новый год по-японски: что приготовить и как

В новогодние праздники по всей стране исполняется Девятая симфония Бетховена с хором. Эту композицию завезли в Японию немецкие военнопленные во время Первой мировой войны. Симфонию начали исполнять в 1925 году, а 1960-е на Новый год такое исполнение стало массовым - традиция закрепилась и сохраняется по сей день.

В полночь 31 декабря буддийские храмы по всей Японии звонят в колокола в общей сложности 108 раз, что символизирует 108 земных искушений в буддийской вере. Согласно японскому поверью, звон колоколов избавляет от грехов уходящего года. Колокол звонит 107 раз 31 декабря и один раз после полуночи. В последний день старого года принято делать генеральную уборку - тщательно убирают даже чердаки и подвалы, чтобы приветствовать богов в новом году. Дома украшаются венками из соломы, бумаги, апельсинов и листьев папоротника. Принято рассылать близким новогодние открытки и дарить детям деньги в конвертах.

Кстати, подарки в том виде, как они существуют у нас, в Японии дарить не принято. Там более уместен подарок на личный праздник - день рождения или свадьбу.

Начало года в Японии, как и во многих других культурах, рассматривается как возможность начать все сначала и изменить свою жизнь. Принято выплачивать все непогашенные долги и разрешать любые споры до 1 января.

В канун Нового года японцы устраивают вечеринки "боненкай", которые призваны оставить позади трудности прошлого года и оптимистично начать новый. Обычно на них говорят торжественные речи и играют в веселые игры. Такие вечеринки проводятся как на работе, так и дома.

1 января у японцев принято начинать с наблюдения за первым восходом солнца в новом году. Считается, что этот день должен быть полон радости, нельзя испытывать гнев и подвергаться стрессам. 1-3 января японцы обязательно посещают святыни. Самые популярные храмы, например, Мэйдзи-дзингу в Токио, собирает несколько миллионов человек в течение трех дней.

Что японцы едят на Новый год?

Тосикоси-соба

Это блюдо обычно едят накануне Нового года. Оно представляет из себя суп с гречневой лапшой и различными добавками. Длинная лапша символизирует долгую жизнь - поедая ее, вы загадываете себе долгие годы жизни в Новом году. Японцы - одни из самых долго живущих людей в мире, так что возможно, это работает.

Чтобы приготовить такой суп, сварите крепкий бульон и добавьте туда креветки или курицу в темпуре, водоросли нори, порезанное напополам яйцо или шпинат, а в конце - гречневую лапшу. Она легко разваривается, так что желательно съесть такой суп сразу и не оставлять его в горячем виде.

Озони

Еще одно традиционное для Нового года суповое блюдо. Обычно он состоит из сезонных овощей (морковь, редька дайкон и шпинат), грибов шиитаке, куриного мяса, рыбной икры, тофу и корня лотоса. Самый необычный ингредиент - это лепешки из рисового теста моти, которые кладутся прямо в суп. Их эластичность символизирует долговечность, местные продукты - восхваляют урожай, икра рыбы - плодородие.

Чтобы приготовить такой суп, нужно найти сухой бульон хондаши и 25 мл саке. Все ингредиенты для супа приготовьте: обжарьте курицу, шпинат, овощи и грибы, если добавляете их. Приготовьте бульон и добавьте все ингредиенты туда. Для лепешек смешайте кашицу дайкона с рисовой мукой и обжарьте их на сковороде без масла. В конце добавьте в суп саке и соевый соус.

Осэти

Традиционное ассорти блюд, подаваемое в специальных контейнерах бенто. Что можно там найти? Креветки - просто вареные или в темпуре, соленая икра сельди, датэмаки - сладкий рулет из омлета, смешанный с рыбой, а также кобумаки - рулетики из водорослей с лососем.

Чтобы приготовить датэмаки, возьмите хампэн (сурими, нечто похожее на наши крабовые палочки - ими его и можно заменить) в количестве 100 граммов, четыре куриных яйца, 2 ст ложки сахара, 1 ст ложка вина мирин или любого другого сладкого, и соль по вкусу. Смешайте в комбайне или блендере. Нагрейте сковороду и влейте туда смесь. Убавьте огонь до минимума, жарьте 15 минут под фольгой. Горячий омлет положите на циновку для суши. Сверните и зафиксируйте резинкой или лентой. Дайте остыть, затем выньте из циновки и нарежьте на кусочки шириной 1-2 см.

Датэмаки

Для приготовления кобумаки возьмите плотные листы ламинарии (комбу), соевый соус, сахар, саке, мирин и филе лосося. Замочите водоросли, чтобы они стали мягкими. Нарежьте филе лосося на полоски. Положите лосося на небольшую полоску комбу и заверните. Завяжите рулет. Все готовые рулетики сложите в кастрюлю, вылейте в них жидкость, в которой замачивались водоросли (около 4 стаканов). Доведите до кипения на среднем огне. Затем добавьте в кастрюлю по вкусу сахар, саке, мирин и соевый соус. Варите на медленном огне около часа, пока лосось не будет готов. Достаньте роллы, остудите и нарежьте на две части перед подачей.

Кабу-но-суномоно

Еще одно традиционное новогоднее блюдо, представляющее из себя маринованную репу. Корнеплод тонко режут по кругу, выкладывая его в виде цветка хризантемы, почитаемого в Японии. Маринад обычно состоит из рисового уксуса, соли и сахара. В середину нарезанной репы часто добавляют перец чили для остроты, цвета и чтобы она еще больше была похожа на цветок.