Как быстро прийти в чувства после новогоднего стола

Обильное новогоднее застолье может перечеркнуть усилия по поддержанию веса, которые вы предпринимали в течение месяца-полутора.

Помимо превышения общей калорийности, праздничная еда перегружена белком, что приводит к зашлакованности организма, рассказал "РГ" научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии Владимир Пилипенко, передает Day.Az.

Но бросаться сразу после переедания в голодание точно не стоит, поскольку такие резкие ограничения для организма - тоже стресс.

"Когда мы едим, мы кормим полтора-два килограмма бактерий, которые живут у нас в кишке. Они бурно реагируют на все изменения рациона, особенно когда они очень резкие. Их метаболическая активность может усугубить негативные проявления как из-за переедания, так и из-за недоедания. Если вы их оставите без еды, они начнут подъедать кишечную слизь, кишка будет больше раздражаться содержимым", - пояснил диетолог.

Он советует на следующий день после праздника придерживаться своего обычного рациона. А вот уже через день-два можно устроить разгрузочный день, рассчитав таким образом питание, чтобы оно по калорийности равнялось количеству энергии, которое организм тратит в покое (около 1200 калорий в день, если не вставать с кровати). В этом случае любая дополнительная активность организма будет заставлять его тратить жировую массу.

В разгрузочные дни следует исключить из рациона продукты с высокой калорийностью - прежде всего, это кондитерские изделия. Желательно свести к минимуму потребление простых углеводов (сахар, мед и т.д.). Лучше использовать для разгрузочных дней моно-диету, употребляя в течение дня какой-то один продукт - как минимум, так проще посчитать калорийность. Это могут быть различные продукты - бананы, гречка, рыба - в зависимости от того, кому что больше подходит.

"При этом стоит учитывать, что вес уходит не в день разгрузки, а на следующий день. Поэтому если мы во вторник ограничили себя в рационе, то в среду желательно увеличить свою физическую активность при условии, что съедается обычный рацион. В этом случае динамика веса более существенна", - говорит Пилипенко.

После новогоднего застолья имеет смысл устраивать такие разгрузочные дни через день, советует он. Как правило, в этом случае можно компенсировать себе все излишества, которые мы позволили себе за праздничным столом. Если же в новогодние каникулы предстоит поработать, лучше свести разгрузочные дни до двух раз в неделю и не подряд, чтобы не потерять работоспособность.

В случае, если переедание спровоцировало обострение имеющих заболеваний (гастрит, панкреатит), в этом случае рекомендуется совсем исключить потребление алкоголя, перейти на санаторную диету, то есть питаться дробно, чтобы уменьшить разовые порции, использовать щадящую кулинарную обработку.

"Если кишка не будет нагружена объемом, она будет работать без напряжения. Это может очень серьезно снизить вероятность появления неприятных симптомов в виде боли, тяжести, неоформленного стула и т.д.", - пояснил диетолог.

Любая активность, которая отличается от ежедневной, будет в эти дни приветствоваться. Но важно учитывать продолжительность нагрузки. Чтобы организм начал тратить жир, он прежде должен потратить свои запасы углеводов. Как правило, этот период активности у мужчин составляет около получаса, у женщин - около 40 минут.

"Желательны нагрузки, которые направлены на выносливость. Пусть интенсивность будет небольшая, но продолжительность такой нагрузки должна быть значительна. Вполне подойдет велотренажер или беговая дорожка", - советует Владимир Пилипенко.