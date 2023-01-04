5 продуктов, которые нужно обязательно есть и готовить в январе

Январь - самая середина зимы и месяц, когда световой день уже растет, медленно, но верно. Почти половину съедают праздники, еще несколько недель мы пытаемся вернуться в рабочий ритм после долгого отдыха. Поэтому и январские сезонные продукты очень комфортные - питательные и калорийные, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Селедка

Если уж налегать на жиры, то полезные. Морская рыба - источник жирных кислот (омега-3 - самая известная из них), веществ, которые мы можем получить только с пищей или биологически активными добавками. И селедка - один из продуктов, способных закрыть данную потребность организма. С весьма существенным плюсом - стоимостью. Среди морских рыб эта одна из наиболее доступных.

Польза сельди

Влияние жирных кислот на наш организм еще изучается научным сообществом, но какие-то выводы сделать можно уже сейчас. Продукты, богатые омега-3 и не только, должны быть в нашем рационе, при этом лучше всего, если это будет рыба, а не растительные масла. 2-3 порции в неделю помогают поддерживать здоровье нервной и сердечно-сосудистой систем, снизить риски хронических заболеваний, улучшить работу мозга, купировать очаги воспалений. Да даже настроение становится лучше, если соблюдаются нормы потребления жирных кислот. И дело не только в том, что вам сильно нравится салат селедка под шубой. Но и в биохимических процессах.

Впрочем, селедку чаще всего едят в виде пресервов - с солью и специями. Пользу рыбы это не перечеркивает, но слишком часто наслаждаться такой едой тоже не стоит. По возможности диетологи рекомендуют отдавать предпочтение продукту с наиболее чистым составом.

Как приготовить селедку

Тихоокеанская и трансатлантическая сельдь - королева салатов и закусок. Главное блюдо, конечно, селедка под шубой, которую многие готовят на Новый год и зимние праздники. Кстати, и не в сезон этот салат весьма востребован: по данным некоторых сервисов по доставке готовой еды, селедка под шубой - один из самых частых заказов.

У салата из свеклы и сельди множество вариаций - его можно делать в классическом виде, ленивом, когда все продукты смешиваются в салатнике, подавать на блюде или в бокалах, менять ингредиенты и последовательность слоев. Кроме того, селедка отлично сочетается с луком и картофелем, что тоже дает определенный простор для творчества. Как отдельная закуска рыба тоже хороша - здесь важно выбрать правильно засоленную и максимально свежую рыбу. Желательно не готовые пресервы, а целую тушку, которую вы сами разделаете и порежете на кусочки.

Лосось

Селедка - дорогой сердцу продукт, но иногда душа просит деликатесов. Так что у красной морской рыбы тоже немало поклонников. К счастью, лососевые - это целое семейство, в котором есть представители из самых разных ценовых категорий. Красная рыба может быть пресноводной и морской - тут каждый выбирает, что ему больше нравится. Самые популярные виды - семга, форель, горбуша, кета, нерка, кижуч. Далеко не вся эта рыба вылавливается в естественной среде обитания, многие выращиваются на фермах и сильно отличаются от оригинала. И по внешнему виду мяса, и по питательным свойствам.

Польза лосося

Говорить собирательно в случае с лососем и всеми его видами довольно сложно. Слишком многое зависит от условий, в который выросла конкретная рыба, которую вы собираете. Но в целом она ценна высоким содержанием белка, жирных кислот (для здоровья сосудов, красоты кожи, волос и ногтей), витаминов группы B, никотиновой кислоты, фосфора и калия. Рыба должна быть частью сбалансированного рациона, но не чаще 2 раз в неделю. К тому же морские обитатели нередко накапливают ртуть - в определенной концентрации это может быть опасно. Лососевые не в топе по содержанию этого металла, но эксперты все же рекомендуют есть их не слишком часто.

Как приготовить лосось

Наиболее полезный вариант - запечь рыбу в фольге. Так сохранится польза, продукт станет более безопасным. Есть лосось в сыром виде (сашими, суши, крудо, роллы) тоже допустимо, но только в проверенных местах, где вы не сомневаетесь в свежести и качестве сырья.

Для начинающего кулинара лосось прекрасен тем, что он почти не требует специй и в принципе довольно быстро готовится. Соль, перец, лимонный сок - всего три дополнения, и вкус рыбы раскроется. Стейки из красной рыбы, как правило, держат в духовке не больше 20-30 минут (в зависимости от толщины куска). Этого достаточно, чтобы рыба приготовилась, но не пересохла.

Из лосося получаются отличные пироги (выбирайте слоеное тесто) и горячие закуски. Всем, кто любит эту рыбу, мы настоятельно рекомендуем хотя бы раз попробовать ее самостоятельно засолить - поверьте, получится намного вкуснее магазинной. Из гарниров к лососю идеально подходит спаржа и рис. Последний можно облагородить с помощью цитрусового соуса - на основе лимона или лайма.

Апельсины

Зима - время, когда среди фруктов балом правят цитрусовые. Мы уже писали про мандарины и лимоны, но и про апельсины забывать не стоит. Они не так удобны для повседневного употребления (не со всех сортов легко счищается кожура), но зато из апельсинов получается освежающий сок. При должной сноровке его можно добыть даже без соковыжималки. Для этих целей лучше выбирать плоды с тонкой кожурой и сочной мякотью. В магазине подержите апельсин в руке - если он увесистый, можно брать на сок.

Польза апельсинов

Апельсины, как и другие цитрусовые, нужны зимой - в них довольно много витамина С, ответственного за нашу способность противостоять вирусам. Аскорбиновая кислота - довольно капризный нутриент, ее содержание в овощах и фруктах может снижаться даже при длительном хранении при комнатной температуре. А высокие температуры витамин C и вовсе убивают. Так что апельсины лучше всего есть свежими - просто так и в виде сока. К счастью, именно в таком формате они наиболее вкусные и сладкие. В одном апельсине, к слову, 80% от дневной нормы витамина C.

Также апельсины дают нам калий, фолиевую кислоту, большое количество флавоноидов для здоровья сердечно-сосудистой системы. Их регулярное употребление может притупить симптомы артрита, улучшить метаболизм и пищеварение (спасибо клетчатке), позаботиться о красоте кожи. Правда, и злоупотреблять цитрусовыми диетологи не рекомендуют. В большом количестве они могут спровоцироваю реакцию, похожую на аллергическую - сыпь и зуд на коже.

Как приготовить апельсины

Сок из апельсинов проще всего делать с помощью цитрусовой соковыжималки. Объем зависит от сочности плодов, но в среднем на 1 литр сока потребуется 2 кг фруктов. Сок можно не только пить, но и использовать как маринад для мяса, добавлять в небольшом количестве в тесто для выразительного вкуса и аромата. Неплохой сок, кстати, получается из замороженных апельсинов - чем-то он по вкусу напоминает цитрусовую газировку.

Гурманы могут попробовать приготовить апельсины на гриле, сделать на их основе соус для утки (вкус усилит вино и лук), заготовить варенье с клюквой. Цитрусовые хорошо сочетаются с орехами и сыром в салатах, с мясными деликатесами и птицей. Любителям совмещать вкус и пользу рекомендуем приготовить имбирно-апельсиновый лимонад.

Бананы

Благодаря импорту бананы есть в России круглый год. Но зимой мы можем чувствовать в них особую потребность. Они сладкие, сытные, крахмалистые - идеальный пример комфортной еды. Достаточно съедать по одному плоду в день (больше не советуют из-за калорийности), чтобы существенно поднять себе настроение. Рекомендовать желтые или зеленые бананы мы не будем - это дело вкуса. Но отметим, что в зеленых фруктах больше устойчивого крахмала, способного снизить уровень сахара в крови. Так что такие бананы предпочтительны для людей с диабетом и худеющих. Также помните, что бананы отлично дозревают при комнатной температуре. Именно поэтому в магазинах нередко продают именно зеленые - срок хранения у них больше.

Польза бананов

Диетологи не скрывают: бананы весьма калорийны. Но в отличие от десертов, тоже сладкой и питательной еды, во фруктах, помимо калорий, есть витамины и важные микроэлементы. Например, бананы богаты калием, марганцем и витамином B6. Это важные нутриенты для здоровья сердца, иммунитета и формирования эритроцитов. Бананы часто едят спортсмены, чтобы получить порцию углеводов после интенсивных физических нагрузок. Если у вас не слишком активная жизнь, одного банана в день будет достаточно.

Как приготовить бананы

Лучшее кулинарное применение бананам, если вы не хотите есть их свежими, это десерты. Их можно приготовить в кляре и карамели, дополнить ими мороженое (не забудьте про взбитые сливки), запечь на гриле с маршмеллоу.

Жарить бананы - целый ритуал. Лучше всего для этого подходят спелые плоды, так что берите на вооружение, если имеете привычку покупать целую связку и не успевать с ней расправиться. Наш постоянный автор Ольга Сюткина предлагает такой, очень простой вариант: пожарить спелые бананы на сковороде со сливочным маслом и еще горячие, прямо со сковородки посыпать смесью сахара с корицей. Подавать можно на завтрак, к овсяной каше.

Орехи

Орехи - источник белка, антиоксидантов, полезных жиров. Зимой, когда витаминизированных продуктов довольно немного, это хорошее дополнение к рациону. К тому же у орехов множество видов - на любой вкус и кошелек. К недорогим вариантам относятся грецкие, арахис, миндаль. У каждого свой особый сложносочиненный вкус. Орехи рекомендуют есть небольшими порциями - горсти в день будет достаточно, чтобы получить нужные элементы.

Польза орехов

У каждого ореха свой состав витаминов и минералов. Все богаты клетчаткой, белками и полезными жирами. В кешью также много меди, магния и железа, в грецких - омеги-3 и витамина E (для хорошей памяти и устойчивости к стрессу). В арахисе (который, к слову, все-таки боб, а не орех) совсем немного углеводов, но в достатке витаминов группы B. Кедровые содержат цинк, магний и фосфор, они укрепляют кости. Миндаль рекомендуют при диабете, потому что в нем мало сахара, он также помогает наладить работу пищеварительной системы. Фундук снижает уровень холестерина в крови, нормализует сон благодаря высокому содержанию магния.

Как приготовить орехи

Орехи - скорее дополнение к вашим блюдам, а не полноценный ингредиент. В восточных странах их постоянно добавляют в десерты, европейцы привыкли встречаться с ними во время поедания гранолы. Горсть орехов уместна в самых разных салатах. Например, вместо оливье в этом году можно попробовать приготовить "черепаху" с курицей. Не менее хороши орехи в варенье (например, из нектаринов или абрикосов) и горячих блюдах.