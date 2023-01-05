Сколько на самом деле хранится мясо в морозилке

Понимаете ли вы, что мясо в морозилке, может, и не портится быстро, но точно со временем теряет вкусовые качества. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, сколько можно хранить при отрицательных температурах разные виды продукта.

Покупать мясо впрок и хранить его в морозилке - такая привычка есть у многих. Это удобно: всегда под рукой найдется подходящий кусок на суп или горячее блюдо. К тому же можно распланировать меню на недели вперед.

В морозилке мясо, конечно, может пролежать очень долго. В США местное министерство сельского хозяйства и вовсе считает, что так оно вообще не может испортиться. Российские производители обычно указывают четкие рекомендации на упаковке: речь обычно о нескольких месяцах. Но тут еще важно, что мясо даже при отрицательной температуре теряет в качестве и вкусе. Вот, какие рекомендации по хранению есть для каждого из видов продукта.

Домашняя птица

Целых цыплят или индейку можно хранить в морозилке до года. Если речь об определенных частях тушки, например, голени, крыльях или бедрышках, то их лучше употребить в пределах 9 месяцев.

Говядина, баранина, свинина

Красное мясо хранится долго - в пределах года. Это касается кусков необработанного мяса: стейков без маринада, ребрышек, вырезки и других подобных продуктов. Чтобы приступить к готовке, достаточно разморозить, но лучше деликатно: например, переложить из морозилки в холодильник.

Полуфабрикаты

Колбаски, котлеты и все подобное - продукты, в составе которых есть мясо, но не только оно - лучше в морозилке долго не хранить. Идеально, если получится их приготовить и употребить в течение пары месяцев.

Оленина

Не самый частый продукт на наших кухнях. Но мало ли - может, вы обожаете дичь и знаете проверенные места, где ее покупать. Красивый кусок оленины может храниться в морозилке от 9 месяцев до года.

Фарш

Тут как с полуфабрикатами - про фарш лучше не забывать. И готовый (магазинный), и домашний рекомендуется держать в морозилке не более 4 месяцев. В дальнейшем качество продукта перестанет радовать. Речь о фарше из любого мяса.

Рыба

Рыба - не мясо, но тоже популярный и востребованный продукт, который часто хранится в морозилке. Жирные сорта, например, лосось хранятся 2-3 месяца. Треска, камбала и палтус могут провести в морозилке чуть больше времени: 6-8 месяцев. Нежирная рыба, например, минтай - от 4 до 8.

Приготовленное мясо

Если вы любите готовить впрок и, например, варите бульон на несколько супов сразу и храните их в морозилке, стоит помнить, что срок хранения не ограничен. Тушеное или вареное мясо пролежит 2-3 месяца, птица - от 2 до 6. Если вы замораживаете готовые котлеты, съесть их стоит в течение 1, максимум 3 месяцев.