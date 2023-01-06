Сегодня маргарином называют любые продукты-заменители сливочного масла, и не важно, будут ли они растительного, животного или смешанного происхождения, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Современная кулинария разных стран мира включает мягкие маргарины на натуральных растительных жирах в официальные руководства по здоровому питанию. Маргарин чаще всего используется для выпечки. И это правильный выбор! Разбираемся, почему. И готовим вкуснейшие рогалики из теста на маргарине.