Зачем нам предлагают есть пчелиную пыльцу

Список модных суперфудов недавно пополнила пчелиная обножка - или просто цветочная пыльца. Диетологи готовы объяснить, чем может быть полезен этот необычный продукт, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Чем полезна цветочная пыльца

Ее точно не стоит путать с другими продуктами пчеловодства. Мед и пчелиный воск тоже очень полезны, но пыльца - это нечто совсем другое. Найти ее можно не в продуктовом магазине, а скорее в разделе с пищевыми добавками. Пчелиная обножка - это пыльца, которую насекомые собирают с цветов и запасают на лапках, чтобы потом отнести в улий. В относительно небольшой порции продукта много полезных веществ и антиоксидантов. Первое, ради чего диетологи рекомендуют добавить обножку в рацион, это борьба с воспалениями.

Также в пыльце много аминокислот и белка, витаминов A, B1, B2, B6, C, D и E. Сочетание таких нутриентов уменьшает риск развития опухолей, купирует симптомы хронических заболеваний, очищает печень, поддерживает иммунитет, снижает уровень стресса.

Кому не стоит есть пыльцу

Диетолог Эмили Саймонс в разговоре с ресурсом Popsugar порекомендовала проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем добавлять новый суперфуд в ежедневный рацион. Особенно осторожно к пчелиной обножке стоит относиться при беременности и кормлении грудью, аллергии на продукты пчеловодства и цветение, а также при приеме некоторых лекарств. Совместимость лучше уточнить у специалиста.

Как правильно есть пыльцу

Цветочная пыльца продается в небольших гранулах, обычно желтого или оранжевого цветов. Достаточно небольшой порции - от трех до пяти чайных ложек - чтобы разнообразить рацион. Обножка хорошее дополнение к здоровой диете, но не полноценная замена полезным продуктам. Зато она прекрасно украшает блюда. Если сомневаетесь, как есть пыльцу, попробуйте добавить ее в смузи или фруктовые боулы, салаты, смешать с греческим йогуртом или добавить в утреннюю кашу.