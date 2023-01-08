Комбуча - это чайный гриб, ферментированный напиток, который полезен для здоровья и улучшает пищеварение. В магазинах он продается расфасованным в бутылки, но есть ли способ приготовить его дома? Пора вспомнить чайный гриб наших бабушек, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Чем полезна комбуча

Этот напиток был известен еще две тысячи лет назад: о нем имеются записи в китайских рукописях. Комбуча богата мощными антиоксидантами, как обычный чай, но также является пробиотиком, то есть, содержит бактерии, поддерживающие здоровье кишечника, пищеварение и улучшающие процесс похудения. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, повреждающими клетки организма.

В процессе ферментации чайного гриба образуется уксусная кислота, немного алкоголя и газов, из-за чего напиток становится газированным. Уксусная кислота способна убивать потенциально вредные микроорганизмы, в том числе, например, бактерии и дрожжи Candida.

Регулярное употребление комбучи помогает наладить пищеварение, профилактирует и облегчает течение сахарного диабета 2-го типа (но тогда настаивать лучше на сахарозаменителях), нормализует кровяное давление, уровень холестерина и сон.

Важно то, как приготовлен чайный гриб. Загрязненный или перебродивший, он теряет полезные свойства и даже может быть вреден. Проще всего купить готовый напиток, но это может быть дорого. Иногда в таких вариантах слишком много добавленного сахара. Поэтому есть смысл научиться правильно готовить комбучу самостоятельно. Для этого нужен гриб Medusomyces gisevii (медузомицет) - смесь из бактерий и дрожжей, поглощающих сахар, а также чай, и, собственно, сахар.

Способ 1: с готовым грибом

горячая вода - 1 литр

черный или зеленый чай - 5 г

2 ст. л сахара

гриб (медузомицет) - 1 шт (можно купить на маркетплейсах)

Большую банку (3 литра) простерилизуйте, заварите чай и засыпьте сахар. Дайте чаю остыть до комнатной температуры. Затем процедите и положите в банку гриб. Накройте марлей и завяжите горлышко ниткой. Оставьте на неделю-две при комнатной температуре и без доступа солнечных лучей. Когда напиток будет готов, выньте гриб, процедите и пейте. Можно разбавить напиток водой. Тот же гриб можно использовать повторно для новой порции напитка, только предварительно его нужно промывать.

Способ 2: сделать гриб из готовой комбучи

Можно самому вырастить культуру, на которой вы будете ферментировать напиток - но тогда процесс затянется еще дольше, чем неделя-две. Для выращивания гриба нужно взять готовую комбучу (из магазина или у знакомых), залить ее в остывший крепкий сладкий чай (7 граммов чая и 70 граммов сахара на литр воды) в трехлитровую банку.

Накрываем марлей и отправляем банку в в темное место на 5-7 недель. Первые 5 недель лучше не поднимать марлю, чтобы дать грибу сформироваться. Процессу многое может помешать: недостаточная чистота емкости, наличие света или неподходящая температура. Но если гриб все-таки вырос, поздравьте себя и приступайте к приготовлению комбучи, описанном в первом способе.

Способ 3: сделать гриб с нуля

Да, гриб можно вырастить самому даже без покупки комбучи. Это займет столько же времени, сколько и второй вариант. Успех также не гарантирован, но наблюдать рождение гриба точно будет интересно.

Что нужно:

0,5 литра кипятка

5 столовых ложек черного чая

7 столовых ложек сахара

В заварку черного чая положите сахар и размешайте. Когда заварка остынет, процедите чай и залейте в трехлитровую стерилизованную банку. Накройте двумя слоями марли и поставьте в темное теплое место.

Где-то через три недели вы увидите тонкую пленку в банке. Значит, гриб успешно растет. В течение 5-7 недель он будет увеличиваться в размерах, пока не достигнет 2 мм в толщину. В этот момент медузомицет будет готов, и можно повторить с ним шаги из способа 1. Итого приготовление комбучи займет 2,5 - 3,5 месяца.

Секреты идеальной комбучи

В напитке из чайного гриба важен каждый ингредиент. Лучше выбирать более чистую воду - не кипяченую и не из фильтра, а бутилированную. Берите качественный чай - не из пакетиков, а настоящий листовой. Это влияет на конечный вкус продукта. Делать комбучу можно на любом чае - как черном или зеленом, так и травяном или гречишном. Но с черным чаем вероятность успеха выше.

Вместо классического сахара можно использовать более полезный кокосовый, а также сироп топинамбура, мед или кленовый сироп. Разный сахар влияет на конечный вкус продукта.

Кстати, зооглею можно высушивать. Для этого нужно положить гриб в тарелку, а ее - в кастрюлю, накрыть марлей и переворачивать гриб раз в несколько дней. Затем его убирают в пакет и держат в овощном ящике холодильника или кухонном шкафу. Высушенный гриб можно хранить до года или даже дольше.

Отпуск чайному грибу можно устраивать и в чайном растворе, поместив банку в холодильник. Действие микроорганизмов замедлится, и гриб простоит там от 20 до 30 дней. Затем его нужно или высушить, или заморозить. В морозилке он может храниться от 3 до 5 месяцев. Заморозить чайный гриб необходимо быстро, чтобы не нарушить его структуру, и хранить на полке с самой низкой температурой.

Действие чайного гриба практически бесконечно, если промывать его после каждого цикла ферментации и правильно хранить. Погибнуть после нескольких циклов он может из-за использования сахарозаменителей, или если, например, вы делайте комбучу на кофе, а не чае.