Домашний попкорн с необычным вкусом

Домашний попкорн с необычными вкусами - заметный тренд последних месяцев в Tiktok. Особенно классно выглядит арбузный вариант. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ представляет вниманию способ его приготовления.

Попкорн стал популярной закуской киноманов благодаря владельцам кинотеатров. В США и Европе его продают там уже больше 100 лет. В 1980-х производители придумали, как сделать попкорн домашним блюдом - теперь его можно без проблем и лишней пыли готовить в микроволновой печи. Впрочем, гурманам этого мало: если полистать Tiktok, становится ясно, что попкорн сейчас модно готовить в сковороде с необычными добавками.

Взять, например, один из новых трендов - арбузный попкорн. Звучит необычно, не правда ли?

Как готовят арбузный попкорн

Оригинальная идея принадлежит блогеру @theaddleyshow, опубликовавшему ролик еще в июне этого года. С тех пор видео завирусилось - многие тиктокеры либо повторяют рецепт, либо предлагают свою собственную интерпретацию.

Арбузный попкорн, если ориентироваться на оригинальный вариант, готовится так: в кипящее масло растительное масло сначала кладут ломтик арбуза, затем через пару минут - кукурузные зерна, соль, несколько кусочков растительного масла. Готовят, пока большая часть зерен не раскроется (можно под крышкой, чтобы попкорн не разбежался).

Отзывы о рецепте смешанные - многим кажется странной сама идея класть настоящий арбуз в масло. Впрочем, сладкий плод должен отдать кукурузе не только сахар, но и свежий вкус, а также аромат. Насыщенным вкус и цвет не получится - для этого требуются дополнительные красители и ароматизаторы - но результат точно покажется интересным. Правда, найти вкусный арбуз сейчас сложно - возможно, стоит отложить рецепт до следующего года.

Какой попкорн самый популярный

Несмотря на обилие креативных рецептов, людям все же больше нравятся классические вкусы. Так National Today опросил 1000 респондентов и выяснил, что треть участников предпочитает обычный попкорн с маслом и солью. Также в лидерах вкус сыра чеддер и карамели.