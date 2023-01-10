Как вернуть бодрость после праздников

После зимних праздников вернуться к работе и прежнему образу жизни бывает непросто. Нарушенные режимы сна и питания, употребление нездоровой пищи сказываются на организме. После праздников нередко возникает желание отдохнуть еще, однако есть способ стать бодрее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что энергия в организме во время праздников снижается из-за чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему. Это связано с тем, что кишечник работает вяло, в теле задерживается жидкость, человек набирает лишние килограммы.

Эксперт посоветовала не пить кофе в первые рабочие дни, а отдать предпочтение зеленому чаю. Этот напиток, по ее словам, содержит необходимый для бодрого состояния кофеин, а также антиоксиданты, которые помогают перенести стресс и перепады температур.

"К зеленому чаю стоит добавить цитрусовые или ложку меда, а еще лучше - имбирь, который усиливает кровообращение. Так же действуют любые специи, это может быть чеснок, перец", - рекомендовала врач.

Еще один продукт, который подарит организму бодрость - горький шоколад. По словам эксперта, если в составе сладости будет перец, то эффект улучшится.

Елена Соломатина напомнила о важности соблюдения питьевого режима. Диетолог посоветовала пить воду каждые полчаса в течение дня.

Зимой организму нужно больше сил не только из-за праздников, но и из-за холодов, короткого светового дня и дефицита витаминов.