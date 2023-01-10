10 необычных способов использования микроволновки

По одной из легенд, кусочек расплавленной шоколадки подтолкнул учёных к идее использовать микроволновую печь в быту. С тех пор чего только в ней не разогревали. Со временем выяснилось, что микроволновка годится не только для этого. На что еще способен популярный кухонный гаджет рассказывает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

10 дел, с которыми вам поможет микроволновка:

1. Выжать больше лимонного сока

Положите лимон на 5-10 секунд в микроволновку, и он отдаст больше сока. Это работает с любыми фруктами.

2. Удалить жёсткую кожуру овощей

Отправьте несговорчивые баклажаны, тыкву и кабачки на 10 секунд в печь - кожица очистится проще и быстрее.

3. Избавить вас от слёз

30 секунд разогрева способны лишить лук остроты и резкости, а вас избавить от горьких рыданий.

4. Быстрее приготовить бобовые

Фасоль, нут, чечевица и горох - жёсткие, требуют подготовки и долгой варки. Залейте их водой и поставьте в микроволновку на 7-10 минут, а затем дайте полежать в воде ещё немного. Вот увидите, они приготовятся быстрее.

5. Спасти чёрствый хлеб

Смочите полотенце водой и заверните в него хлеб. Отправьте продукт в микроволновую печь на 20 секунд. Итог - хлеб снова станет мягким.

6. Быстро очистить чеснок

В Интернете можно найти много советов, как очистить чеснок, чтобы руки им не пахли. Микроволновка тоже справляется с этой задачей. Положите в нее зубчики чеснока на 7-10 секунд, а после легко снимите остатки шелухи.

7. Подарить специям "вторую жизнь"

Забыли в кухонном шкафу пакетик с черным перцем или тмином, и они уже почти не пахнут? Прогрейте специи 60 секунд и прежний аромат вернётся. Такой трюк работает и со свежими приправами, прогрев придает им более насыщенный аромат.

8. Удалить шкурку с помидора

Для соуса или пасты нужны томаты без кожуры, но очистить их не так просто. Проколите помидор в нескольких местах и разогрейте 60 секунд при полной мощности. Теперь со шкуркой справится даже начинающий повар.

9. Быстро очистить миндаль

Готовите кофе или кашу с миндальным молоком, но уходит немало времени на подготовку? Положите орехи в кипяток и поставьте в микроволновку на 60 секунд. Теперь готовка не займёт много времени.

10. Сделать пенку для капучино

Отсутствие кофемашины - не повод лишать себя домашнего капучино. Налейте молоко в стеклянную банку, встряхните (для этого на время закройте крышкой) и поставьте разогреваться на 60 секунд. Достаньте и аккуратно выложите пенку на кофе.