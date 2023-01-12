10 вредных пищевых привычек, которые могут испортить самую вкусную еду

1. Слишком быстрый ритм

Заглатывание пищи может стать причиной проблем с желудком, привести к вздутию живота, нарушению процесса пищеварения. Когда вы едите слишком быстро, мозг не успевает получить сигнал о наполнении желудка, и в результате можно съесть больше, чем необходимо.

Чувство насыщения возникает через 15-20 минут: это физиологическая особенность организма. Поэтому, даже если вы будете жевать одну морковку или яблоко те же 15-20 минут, чувство сытости все равно наступит. То есть вы съедаете морковку, и организм вырабатывает некое количество энергии, равносильное энергии от бифштекса. Конечно, чувство насыщения от морковки вскоре закончится, и организм снова просигнализирует, что пора поесть. Именно поэтому для снижения веса рекомендуется питаться понемногу, но часто, при этом внимательно выбирая продукты.

Важно не торопиться, сосредоточиться на процессе еды и пережевывать пищу тщательно.

2. Пропуск завтрака

Ученые говорят, что когнитивные способности и память улучшаются у людей, которые привыкли завтракать. Кроме того, завтрак способствует снижению или сохранению веса - ведь полноценный утренний прием пищи снижает потребность в калориях в течение дня.

Важно помнить, что все, что съедается за первую половину дня, сгорает за этот же день. Поэтому особенное внимание следящим за весом стоит обратить на ужин. В вечерний прием пищи лучше съедать что-то объемное, но низкокалорийное и медленно перевариваемое. Например, это может быть овощной салат (огурцы, помидоры, белокочанная капуста).

Что-то вкусное и калорийное лучше отложить на завтрак - это лишний повод не забыть про утренний прием пищи.

3. Переедание вечером

Чаще всего мы переедаем вечером, так как еда - хороший антидепрессант, помогающий справиться с усталостью, раздражительностью, плохим настроением. Но обменные процессы к вечеру замедляются. Если перед сном съесть слишком много, организму трудно будет усвоить питательные вещества, что приведет к образованию лишнего веса. К тому же вечером мы, как правило, меньше двигаемся, и по этой причине тоже многое из съеденного на ужин откладывается в жир. Поэтому именно вечернее переедание чаще приводит к набору веса. Кроме того, процесс переваривания пищи мешает полноценному сну, и на следующее утро вы не будете себя чувствовать отдохнувшим.

Перед сном лучше отказаться от плотного ужина, но что-то небольшое можно съесть или выпить. Это может быть стакан кефира или яблоко.

Доктора подтверждают верность поговорки: если вы едите одно яблоко перед сном, то лишаете своего врача работы. Так вы очищаете зубы, получаете витамины и клетчатку и "заводите" свой кишечник на утро, то есть предупреждаете возникновение запоров.

4. Курение после еды

Курение вредно для здоровья в любое время, но особенно после еды. Исследования показали, что одна сигарета, выкуренная после приема пищи, равнозначна нескольким сигаретам, что увеличивает риск развития различных заболеваний.

5. Недостаточное потребление воды

Потребность в воде уступает лишь потребности в кислороде. По рекомендациям российских медиков, человеку нужно выпивать не менее 1,5 литра воды в день, а немецкие врачи считают, что нужно пить до 3 литров воды в день.

Вода помогает и перевариванию пищи, и всасыванию питательных веществ в кишечнике. Тем не менее многие из нас не уделяют достаточно внимания потреблению жидкости и проводят день в состоянии умеренного обезвоживания. Это приводит к ощущению усталости.

Кроме того, центры голода и жажды в мозгу находятся рядом, поэтому порой человек может перепутать эти чувства. В результате мы тянемся к еде вместо того, чтобы попить. Следите за тем, чтобы пить достаточно много воды. Это поможет контролировать аппетит и будет способствовать снижению веса. Диетологи советуют перед едой выпить немного воды. Это уменьшает чувство голода и сокращает количество употребляемой пищи.

6. Увлечение кофе

Есть разные мнения и научные данные на счет пользы и вреда от кофе. Однако считается, что стандартные безопасные нормы потребления - три чашки кофе в день (если нет прямых противопоказаний). Люди, которые выпивают пять и более чашек кофе в день, имеют более высокую предрасположенность к развитию заболеваний сердца, чем те, кто не пьют кофе совсем. Поэтому не стоит увлекаться.

7. Переедание в выходные дни

Вам удается придерживаться правил здорового питания в течение недели, а в выходной вы позволяете себе расслабиться и набираете лишних калорий? Это сбивает режим питания. Хотите сохранить хорошее здоровье и фигуру, - контролируйте питание во время уик-энда. Это не значит, что нужно отказывать себе во всем. Можно есть вкусно, регулярно и не полнеть, если питаться правильно. Конечно, можно побаловать себя чем-то вкусным, в том числе и в выходные. Но вопрос в количестве: важно знать меру.

8. "Заедание" плохого настроения

Многие люди имеют склонность есть больше, чтобы улучшить настроение. Это одна из самых распространенных ошибок. Врачи называют это импульсивным питанием или компенсаторным перееданием, когда потребность в еде определяется не голодом, а эмоциональным состоянием.

Повторимся: еда хорошо успокаивает, расслабляет, снимает напряжение и тревогу. Нередко при помощи пищи человек компенсирует свою усталость и другие чувства. Получается, что процесс еды стартует не из-за голода, а из-за эмоционального напряжения и желания доставить себе удовольствие.

Выбор продукта при этом нерационализирован, и мы можем съесть что-то вредное. Всегда следите за выбором продуктов. Если очень хочется чего-то пожевать, хороший вариант - овощи и фрукты, нарезанные дольками (яблоко, морковь, огурец). Именно дольки, а не целые овощи и фрукты. При этом лучше брать не кислые яблоки (они повышают аппетит), а сладкие. В таком случае еда по-прежнему работает как антидепрессант, но лишних калорий вы не получаете.

9. Увлечение сахаром

В умеренных дозах сахар полезен и даже необходим. Вреден именно избыток сахара: он вызывает ожирение, кариес, диабет второго типа. Наибольший вред избыточное потребление сахара наносит тем, кто уже страдает сахарным диабетом и ожирением. Избыток сахара приводит к прогрессированию этих болезней и повышает риск развития тяжелых осложнений, таких как инсульт, инфаркт и отмирание тканей, ведущее к ампутации конечностей.

Считается, что сахара, как и соли, уже достаточно в продуктах, которые ест современный человек. Если хочется сладкого, лучше заменить сахар медом - это более полезно (конечно, при условии, что у вас нет аллергии).

10. Еда в компании с гаджетами

Можно приготовить правильную, полезную еду, но съесть ее, думая о другом, глядя в телефон. Важна осознанность: когда мы садимся за стол, надо выключить телевизор, отложить телефон, ноутбук, сосредоточиться на пище. Нужно рассматривать блюдо, чувствовать его запах, тщательно и без спешки пережевывать пищу. Тогда польза, которую приносит еда, значительно возрастет.