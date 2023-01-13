Что будет, если есть рис каждый день?
Белый рис - вкусный и универсальный гарнир к рыбе, мясу и курице. Но диетолог предупреждает: есть его каждый день может быть опасно для здоровья. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ приводит все доводы - за и против - риса.
Почему не стоит есть рис каждый день?
Врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал в интервью радио Sputnik, что белый рис - не лучший продукт на каждый день. Опасность кроется в высоком содержании крахмала. В этом легко убедиться даже в домашних условиях: достаточно капнуть йодом на готовую крупу и понаблюдать за реакцией.
По словам эксперта, крахмал при расщеплении преобразуется в глюкозу и повышает уровень сахара в крови. Поджелудочная железа в ответ вырабатывает инсулин. Если уровень сахара повышается слишком резко и часто, вырабатывается толерантность к инсулину. Следующий шаг - диабет второго типа. Иными словами, если есть белый рис каждый день, риск возникновения этого серьезного заболевания существенно вырастет.
По мнению Ковалькова, здоровому человеку достаточно есть рис один раз в неделю. Другой вариант - отдавать предпочтение пропаренному рису или сорту басмати, у которых более низкий гликемический индекс. Людям с повышенным сахаром лучше отказаться от крупы вовсе.
Что может понизить гликемический индекс риса?
Крупу достаточно остудить после приготовления, чтобы в нем повысился уровень стабильного крахмала. Продукт станет менее опасным с точки зрения скачков сахара. Подробнее об этом мы писали здесь.
А чем полезен рис?
Как видите, достаточно выбирать более здоровые сорта риса или готовить его иначе, чтобы снизить риски возникновения диабета. К тому же в рисе, как бы к нему не относились поклонники диет и строгих режимов питания, есть польза. Вот какие плюсы крупы перечисляют эксперты издания Good Food:
- Коричневый рис помогает поддерживать здоровый вес. В нем довольно много клетчатки, так что даже после порции можно чувствовать себя сытым дольше. С белым рисом все не так однозначно, учитывая высокий гликемический индекс. Однако множество исследований не доказало связи между набором веса и употреблением белых сортов.
- При этом белый рис помогает быстрее восстановиться после тренировки. В среде спортсменов этот продукт считают лучшей едой для восстановления после долгих тренировок: рис быстро восполняет запас мышечного гликогена.
- В рисе нет глютена. Целиакия (так называют непереносимость зернового белка) встречается редко, но обычно сильно портит самочувствие. Для людей с врожденной аллергией рис - доступный источник углеводов.
- Рис бережно хорошо усваивается, не нагружает пищеварительную систему и крайне редко вызывает обострения проблем с ЖКТ. Единственное, стоит помнить, что слишком частое появление риса в меню может стать причиной запора. Это, кстати, еще одна причина, почему его стоит есть, но не каждый день.
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