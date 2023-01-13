В Баку пройдет выставка, посвященная японским суши.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу посольства Японии в Азербайджане, всемирная выставка "Я люблю суши" пройдет с 14 по 22 января в Музее Каменной Летописи.

Суши играют ключевую роль в японской кухне. Блюдо внесено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а суши любимы и признаны во многих странах мира за их красоту и вкус в качестве здоровой пищи.