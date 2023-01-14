https://news.day.az/gurmaniya/1528366.html Как роботизируется индустрия приготовления еды - ВИДЕО
Как роботизируется индустрия приготовления еды - ВИДЕО
В конце декабря этого года в Техасе открылся McDonald's, в котором принимают заказы и разносят их только роботы. Среди работников есть люди, но посетитель их не увидит. Это лишь один шаг в процессе стремительной роботизации индустрии еды.
Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, какие инновации есть и ждут потребителей в будущем.
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