Есть вопрос: почему к кофе подают воду?

Во многих ресторанах к чашке черного кофе подают стакан прохладный воды. В чем секрет этого комплимента? Существует много мифов вокруг такой подачи, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Чашечка терпкого кофе по утрам давно ассоциируется с определенным ритуалом начала дня и получения заряда бодрости. Кто-то подкрепляется им еще несколько раз в течение дня, другие ограничиваются лишь одной-двумя чашками. Многие привыкли к кофе на вынос, это очень удобно: всегда можно выпить горячий кофе, даже если куда-то спешишь - буквально на ходу. Если вы решите заглянуть в ресторан или кафе на кофе, то заметите, что здесь часто к крепкому эспрессо подают стакан воды. С чем же связана такая подача?

Одного правильного ответа на этот вопрос нет. С этим связаны и давние традиции жарких стран, и яркие вкусовые ощущения, и польза для организма. Например, в арабских кофейнях стали подавать воду к кофе, чтобы посетители избежали обезвоживания, которое вызывает этот напиток. Запивая его стаканом воды человек восстанавливает водный баланс. Помимо этого, во дворцах арабских вельмож появилась еще одна традиция запивать каждый глоток кофе водой, чтобы ярче чувствовать его вкус. Также стакан воды подавали для того, чтобы у гостя не сильно поднималась температура тела от горячего напитка, чтобы он мог снизить терпкость кофе и немного охладиться.

Существует еще две легенды из-за чего стали подавать воду вместе с кофе. В Турции султану приносили стакан воды к чашке кофе для того, чтобы он проверил, есть ли яд в напитке. Сначала он окунал палец в воду, а затем в кофе. Если напиток начинал пузыриться, то он отравлен. Вторая легенда, также получившая распространение в Турции, связана с гостеприимством. Хозяин подавал своему гостю чашку воды и кофе, чтобы узнать, сыт он или нет. Если гость был не голоден, то он обычно выпивал чашку кофе, а если наоборот, то стакан воды.

В наши дни в заведениях подают воду с кофе для того, чтобы вкус напитка раскрылся ярче. Для этого достаточно перед чашкой эспрессо сделать глоток воды. Она должна быть комфортной температуры, в среднем от +10 до +20 °C. Среди других преимуществ такой комбинации: если выпить воду после кофе, то можно смыть налет с зубов (но вряд ли это убережет кофеманов от гигиенической чистки зубов), также вода снизит воздействие кофеина на сердечно-сосудистую систему. Единственный минус - запивая кофе водой мы теряем возможность насладиться послевкусием напитка.