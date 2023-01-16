Назван способ есть макароны и худеть

Британский диетолог Эмма Бекетт рассказала, что макароны могут быть частью сбалансированной диеты, и назвала способ худеть при их употреблении. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По утверждению эксперта, исследования показали, что люди сбрасывают вес быстрее, когда регулярно едят макаронные изделия. Главное - не переусердствовать и употреблять их в разумном количестве. "Поэтому вместо того, чтобы отказываться от спагетти, подумайте об уменьшении размеров порций", - посоветовала она.

Бекетт предлагает перейти на цельнозерновые макароны, содержащие больше клетчатки, которая положительно сказывается на здоровье кишечника и продлевает ощущение сытости.

Диетолог отметила, что полезно есть и макароны, оставшиеся с прошлого приготовления пищи. По ее словам, когда они остывают, углеводы превращаются в крахмал, который устойчив к перевариванию. "Поэтому остатки макарон, даже если вы их разогреете, будут менее калорийны, чем свежеприготовленные", - сказала Бекетт.

"Безглютеновые макароны содержат меньше белка, чем изготовленные из пшеницы. Они полезнее для людей с непереносимостью глютена, но не несут большой пользы для организма", - добавила эксперт.