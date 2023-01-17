Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления парижского супа (на 10 порций):

Ингредиенты

1.2 кг. картофеля

400 г. лука-порей

40 г. сливочного масла

1.8 л. куриного бульона

Метод приготовления

Обжарьте лук-порей на сливочном масле до прозрачности.

Добавьте картофель и тушите 5 минут.

Добавьте куриный бульон и доведите до кипения.

Варите на медленном огне, пока картофель не станет мягким.

Остудите и пюрируйте блендером.

Подача

1. Разогрейте суп.

2. Выложите в суповую тарелку и украсьте нарезанным луком-порея.