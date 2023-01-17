https://news.day.az/gurmaniya/1529160.html Рецепт приготовления парижского супа
Обжарьте лук-порей на сливочном масле до прозрачности.
Рецепт приготовления парижского супа
Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления парижского супа (на 10 порций):
Ингредиенты
1.2 кг. картофеля
400 г. лука-порей
40 г. сливочного масла
1.8 л. куриного бульона
Метод приготовления
Обжарьте лук-порей на сливочном масле до прозрачности.
Добавьте картофель и тушите 5 минут.
Добавьте куриный бульон и доведите до кипения.
Варите на медленном огне, пока картофель не станет мягким.
Остудите и пюрируйте блендером.
Подача
1. Разогрейте суп.
2. Выложите в суповую тарелку и украсьте нарезанным луком-порея.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре