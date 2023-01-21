Раскрыт самый опасный способ приготовления кофе

Сваренный в обычной кофеварке молотый кофе оказался самым опасным для планеты. Влияние на окружающую среду домашних методов приготовления популярного напитка раскрыли ученые Университета Квебека в своем исследовании, сообщает Day.Az со ссылкой на The Conversation.

Специалисты изучили весь жизненный цикл чашки кофе, приготовленной несколькими разными способами - с помощью кофеварки, капсульной кофемашины, френч-пресса или растворения. В исследовании учитывались выбросы парниковых газов на всех этапах: от выращивания кофейных бобов на плантации до мытья посуды после употребления напитка.

Вопреки ожиданиям исследователей, наиболее вредным для планеты оказался кофе из кофеварки: для приготовления 280 миллилитров напитка таким способом необходимо 25 граммов кофе, что значительно больше, чем для других методов. Так, во френч-пресс понадобится засыпать 17 граммов кофе, в капсулу - 14 граммов, а растворимого - 12 граммов. Кроме того, кофеварка потребляет больше электричества для нагрева воды и поддержания температуры напитка.