Известные шеф-повара поделились любимыми кулинарными секретами

Добавляйте в пищу вино, которое вы бы выпили и просто так, призвал шеф-повар Хосе Писарро. Он и его известные коллеги поделились любимыми кулинарными секретами в материале для The Guardian, передает Day.Az.

Писсаро посоветовал не экономить на вине, которое используется для приготовления блюд. Он объяснил, что напиток влияет на вкус еды. Шеф-повар Анджела Хартнетт продолжила и порекомендовала обзавестись качественным ножом и не забывать его натачивать. "Я не считаю, что на кухне должны быть самые дорогие ножи, но у вас должен быть приличный нож, а если он не острый, то о нем можно забыть. Вы никогда не сможете готовить с тупыми ножами, именно из-за них люди и режутся", - пояснила она.