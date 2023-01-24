4 плана питания, способные продлить нашу жизнь
Последние исследования, проведенные в Гарварде, уверенно подтверждают перспективность 4 моделей здорового питания. Ученые изучали влияние режима питания на снижение риска смертности. Наиболее результативной оказалась средиземноморская диета, включенная в список культурного наследия Юнеско, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.
В Гарвардской школе общественного здравоохранения в течение 36 лет исследовали тренды по снижению как риска смертности в целом, так и от сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, респираторных заболеваний и рака на основе следующих режимов питания:
- Индекс здорового питания (HEI)
- Альтернативный индекс здорового питания (AHEI)
- Альтернативная средиземноморская диета (aMED)
- Индекс здорового питания на основе растений (hPDI)
Индекс здорового питания в основе содержит 13 пищевых компонентов, разбитых на две категории: компоненты адекватности, которые настоятельно рекомендуются, и компоненты умеренности, которые следует ограничить. В первую группу включают фрукты, овощи, цельные зерна, морепродукты и молочные продукты, во вторую - очищенные зерна, сахара и насыщенные жиры.
Альтернативный индекс здорового питания сфокусирован на продуктах, которые помогут нам избежать хронических заболеваний. В их число по данным Гарвардской школы общественного здравоохранения входят овощи, цельные злаки, фрукты, бобовые, растительные белки, рыба и полезные жиры, способные защитить организм.
Альтернативная средиземноморская диета завоевала популярность, благодаря доказанным преимуществам для здоровья сердца, снижения риска диабета и сохранения когнитивных способностей. Компоненты средиземноморской диеты включают потребление большого количества цельного зерна, фруктов и овощей, полезных жиров и бобовых, при одновременном ограничении потребления красного и обработанного мяса, рафинированного сахара и насыщенных жиров.
Растительная диета способствует здоровой жизни и дает нам больше шансов на долголетие. Она включает овощи, фрукты, цельные зерна, орехи, бобовые, масла, кофе и чай. Диетолог Фрэнк Ху, автор исследования, советует исключить очищенные злаки, подслащенные напитки, сладости и картофель фри.
Все четыре модели питания по-своему уникальны, но имеют сходство в курсе на употребление более здоровой растительной пищи. Они чрезвычайно полезны, могут снизить риск заболеваний и улучшить общее состояние здоровья.
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