4 плана питания, способные продлить нашу жизнь

Последние исследования, проведенные в Гарварде, уверенно подтверждают перспективность 4 моделей здорового питания. Ученые изучали влияние режима питания на снижение риска смертности. Наиболее результативной оказалась средиземноморская диета, включенная в список культурного наследия Юнеско, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

В Гарвардской школе общественного здравоохранения в течение 36 лет исследовали тренды по снижению как риска смертности в целом, так и от сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, респираторных заболеваний и рака на основе следующих режимов питания:

Индекс здорового питания (HEI)

Альтернативный индекс здорового питания (AHEI)

Альтернативная средиземноморская диета (aMED)

Индекс здорового питания на основе растений (hPDI)

Индекс здорового питания в основе содержит 13 пищевых компонентов, разбитых на две категории: компоненты адекватности, которые настоятельно рекомендуются, и компоненты умеренности, которые следует ограничить. В первую группу включают фрукты, овощи, цельные зерна, морепродукты и молочные продукты, во вторую - очищенные зерна, сахара и насыщенные жиры.

Альтернативный индекс здорового питания сфокусирован на продуктах, которые помогут нам избежать хронических заболеваний. В их число по данным Гарвардской школы общественного здравоохранения входят овощи, цельные злаки, фрукты, бобовые, растительные белки, рыба и полезные жиры, способные защитить организм.

Альтернативная средиземноморская диета завоевала популярность, благодаря доказанным преимуществам для здоровья сердца, снижения риска диабета и сохранения когнитивных способностей. Компоненты средиземноморской диеты включают потребление большого количества цельного зерна, фруктов и овощей, полезных жиров и бобовых, при одновременном ограничении потребления красного и обработанного мяса, рафинированного сахара и насыщенных жиров.

Растительная диета способствует здоровой жизни и дает нам больше шансов на долголетие. Она включает овощи, фрукты, цельные зерна, орехи, бобовые, масла, кофе и чай. Диетолог Фрэнк Ху, автор исследования, советует исключить очищенные злаки, подслащенные напитки, сладости и картофель фри.

Все четыре модели питания по-своему уникальны, но имеют сходство в курсе на употребление более здоровой растительной пищи. Они чрезвычайно полезны, могут снизить риск заболеваний и улучшить общее состояние здоровья.