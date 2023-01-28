Безумно гигантского размера пицца попала в Книгу рекордов Гиннесса

В Америке приготовили пиццу безумно гигантского размера площадью 1300 квадратных метров, установив новый рекорд Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Предыдущая рекордсменка была приготовлена итальянскими поварами 2012 году, ее площадь составляла 1261,65 квадратных метра.

Гигантская пицца пепперони хоть и традиционно круглой формы, но не цельная, приготовленная вручную, и состоит из 68 тысяч кусочков. Для ее создания потребовалось 6193 кг теста, 2244 кг томатного соуса, 3992 кг сыра и огромное множество пепперони.

После установления рекорда пиццу передали в местные продовольственные банки, чтобы накормить всех желающих.