Шеф-повар рассказал, как приготовить традиционную мясную солянку

Самый главный секрет правильной солянки - как минимум четыре вида мяса, которые должны хорошо сочетаться между собой и дополнять друг друга. Своим рецептом сборной мясной солянки с "Газетой.Ru" поделился шеф-повар ресторана Lark Cafe Александр Аношкин, передает Day.Az.

"Приготовление солянки - это целое искусство, которое основано на правильном смешивании дополняющих друг друга по вкусу продуктов. Не менее важно сварить густой наваристый бульон, и не жалеть времени на отдельное приготовление других ингредиентов", - поделился шеф-повар.

Для приготовления авторской солянки от Аношкина потребуются говядина на кости, репчатый лук, морковь, соленые огурцы, томатная паста, каперсы, маслины, колбаса варено-копченая, сосиски, окорок, копченая курица, копченая говядина, огуречный рассол, сахар, растительное масло, соль, перец.

"Первым делом нужно сварить наваристый бульон для солянки. Залог успеха - правильное мясо. Я советую брать говядину - мякоть или мясо на косточке, и варить на маленьком огне не менее часа после закипания", - посоветовал шеф.

Мясо, целую морковку и луковицу залейте водой и поставьте вариться на среднем огне. Когда бульон закипит, снимите пену и варите под крышкой не меньше часа. Пока варится бульон, нарежьте лук, морковь и соленые огурцы.

"Перед тем, как добавлять в бульон соленые огурцы, обязательно снимите с них кожуру, чтобы они как следует разварились", - уточнил Аношкин.

Нарезанные овощи обжарьте на растительном масле - сначала лук, потом морковь, затем соленые огурцы. Добавьте к ним томатную пасту, сахар, стакан огуречного рассола, накройте сковородку крышкой и тушите на медленном огне, пока огурцы не станут мягкими.

Достаньте из готового бульона мясо и нарежьте на небольшие кусочки. Добавьте в бульон овощи, приготовленные на сковороде, и варите суп на маленьком огне еще 10 минут. Нарежьте все копчености, колбасу и сосиски и добавьте в суп. За 5 минут до готовности, добавьте маслины и каперсы. Подавайте солянку с долькой лимона и свежей зеленью.