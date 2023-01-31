Названы самые полезные для здоровья орехи

Орехи являются источники качественного белка, жиров и клетчатки, но могут вызывать аллергию и индивидуальную непереносимость, из-за чего стоит опасаться переедания. Об этом "Газете.Ru" рассказала интегративный нутрициолог, совладелец международной платформы для нутрициологов Nutrient Planner Юлия Ходос. Она назвала самые полезные орехи и объяснила, как их есть без вреда для здоровья, передает Day.Az.

По словам эксперта, один из самых полезных орехов - грецкий. Он богат полиненасыщенными жирными кислотами, которые не способен производить человеческий организм и является источником жирных кислот Омега-3.

"Грецкие орехи улучшают репродуктивное здоровье и способствуют росту и развитию младенцев. Поэтому беременным женщинам, молодым мамам и маленьким детям, когда они научатся безопасно переносить орехи, рекомендуется их регулярное употребление", - сообщила нутрициолог.

Еще один полезный орех, по ее словам, - бразильский. Благодаря богатому содержанию селена он обеспечивает поддержку функции щитовидной железы снижает уровень плохого холестерина, повышая хороший.

"Важно помнить, что селен токсичен, поэтому относиться к этому продукту стоит с особенной осторожностью", - предостерегла эксперт.

Она добавила, что обратить внимание стоит и на кедровые орехи. Они полезны для микробиоты и рекомендуются для профилактики рака поджелудочной железы и прямой кишки.

"Кедровые орехи содержат много антиоксидантов лютеина и зеаксантина, которые защищают человека от повреждения свободными радикалами, вызванными "синим светом", воздействием солнца и другими факторами, например, неправильным питанием. Также за счет содержания магния орех улучшает настроение и успокаивает", - констатировала Юлия Ходос.

Полезен, по ее мнению, и орех макадамия. Он содержит тиамин, магний и марганец, которые стимулируют выработку нейротрансмиттеров - химических веществ для отправки сигналов в мозг. Помогают здоровью мозга и олеиновая и пальмитолеиновая кислоты в составе ореха.

"Омега-9 жирные кислоты в орехе способствуют хорошему настроению, улучшению памяти и профилактике неврологических заболеваний. Часто орех макадамия обработан консервантами, маслами, солью и иногда даже сахарами - поэтому важно внимательно читать состав. Кроме того, в орехе много фосфора, поэтому его стоит употреблять с осторожностью, если имеется дисфункция почек", - отметила нутрициолог.

Она рекомендовала также есть кешью, богатый витамином К и белком, которые полезны для профилактики высокого давления и заболеваний мужского здоровья, а также миндаль, питающий микробиоту кишечника и укрепляющий за счет высокого содержания магния и фосфора костную ткань и зубы.

"Употребляя любые орехи, важно не переедать, ведь они могут вызвать аллергию и индивидуальную непереносимость, особенно у детей. Контролируйте порции и обязательно замачивайте, перерабатывайте и сушите орехи перед употреблением - есть их лучше всего теплыми и со специями.

Чтобы понять, что орехи или семена вам подходят и усваиваются, стоит соблюдать норму: в день съедать в среднем 30-80 г различных видов орехов, чередовать их в течение недели и наблюдать за реакцией организма. Кроме того, лучше употреблять орехи как отдельный перекус с зеленью, овощами или ягодами и стараться не сочетать с другими источниками белка", - заключила эксперт Ходос.