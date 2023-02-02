Читмил, что это такое и опасна ли такая запланированная игра с едой?

Читмил - это способ, который, как утверждают некоторые нутрициологи, помогает соблюдать диету без срывов. В социальных сетях о нем пишут довольно часто: один раз в неделю можно позволить себе любую любимую еду, чтобы в остальные дни легче переносить пищевые ограничения и не думать о нарушении диеты. Можно сказать о читмиле иначе: это один прием пищи, во время которого вы можете побаловать себя тем, чем захотите (как наградой). Читмил включает в себя пасту, пиццу, высококалорийные продукты, десерты, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Мнение о читмиле канадских ученых

Недавнее исследование Университета Торонто призывает относиться к читмилам с осторожностью. Доказано, что привычка нарушать диету может привести к расстройству пищевого поведения, например, булимии или компульсивному перееданию, когда съедается большой объем пищи с чувством утраты контроля над собой.

Согласно выводам ученых, читмил не помогает легче соблюдать диету, а вовлекает в регулярное переедание и употребление высококалорийных продуктов. Практика читмилов больше распространена среди мужчин, особенно если они регулярно тренируются с целью наращивания мышечной массы. Тренеры довольно часто рекомендуют высококалорийные перекусы для лучших результатов. Это нередко приводит к перееданию и последующим усиленным тренировкам, когда из-за чувства вины за съеденное люди подвергают себя чрезмерным физическим упражнениям. Это следует из анализа пищевого поведения 2000 участников разного пола и возраста.

Значит, от читмила нужно отказать категорически?

Нет! Просто нужно знать, что читмил - это и про здравый смысл тоже. На сайте индийской компании Fitelo, разрабатывающей эффективные и персонализированные планы питания для долгосрочной потери веса, мы узнали много интересного про читмил. Нам их отношение к нарушению диеты показалось весьма разумным и актуальным.

Руководство компании, которая работает в 57 странах мира, считает: "План правильного рациона - это мощная смесь психологии и питания, помогающая создать каждому здоровые отношения с едой". К читмилу индусы подходят тоже очень здраво и аккуратно.

Читмил действительно работает?

Известно, что если вы потребляете меньше калорий, чем сжигаете, скорее всего, произойдет потеря веса. Таким образом, стратегия читмила, основанная на вознаграждении, может быть эффективной, если вы сможете соблюдать хорошо спланированную диету и поддерживать общее снижение потребления калорий.

Может ли читмил отбросить вас назад?

Читмил может помочь вам пополнить запасы гликогена (запасного углевода и основной формы хранения глюкозы), увеличив количество потребляемых калорий и углеводов. Это обеспечивает вас энергией, необходимой для физической активности. Но иррациональное поведение в день читмила может, конечно, немного отбросить вас назад в достижении ваших целей по снижению веса.

Какие есть плюсы в читмиле?

Вот несколько подожительных сторон читмила.

Большое психологическое облегчение. Включение читмилов в процесс похудения дает ощущение, что вы не полностью ограничиваете себя в еде.

Включение читмилов в процесс похудения дает ощущение, что вы не полностью ограничиваете себя в еде. Уменьшение стресса. Когда вы едите любимое блюдо или десерт, ваш мозг вырабатывает гормоны счастья, называемые эндорфинами. Наряду с этим дофамином также высвобождается гормон, который снижает уровень кортизола, тем самым уменьшая стресс.

Когда вы едите любимое блюдо или десерт, ваш мозг вырабатывает гормоны счастья, называемые эндорфинами. Наряду с этим дофамином также высвобождается гормон, который снижает уровень кортизола, тем самым уменьшая стресс. Регулирование метаболизма. Еженедельное "вознаграждение улучшает метаболизм за счет повышения уровня лептина, гормона сытости. В некотором смысле читмил заставляет вас чувствовать себя более сытыми и довольными.

Как лучше планировать читмил?

Планирование - это ключ к правильному читмилу. Выберите время, когда вам, вероятно, захочется калорийной пищи, например, в выходные или по особому поводу, например, во время семейного торжества. Таким образом, вы сможете контролировать потребление калорий в этот день. Такие выходы за рамки диеты датут дополнительную мотивацию, чтобы преуспеть в физических нагрузках и соблюдении диеты в течение оставшейся недели. Кроме того, читмилы позволяют не быть диете такой скучной и однообразной. ВАЖНО! Всегда планируйте дополнительный прием питьевой воды на следующий день после дня с читмилом.

Что важно учитывать при решении применить читмил?

Идеальная диета - это не только ограничения себя, а еще и здоровый выбор. Если вы соблюдаете 90% своей диеты, вы можете наслаждаться читмилами каждую неделю. Только всегда помните, что все организмы разные. Лучше всего научиться слушать свое тело. Потому что многие люди могут плохо реагировать на читмил!

Какое идеальное время для читмила?

Лучшее время для читмила - утро.