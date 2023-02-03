4 полезных продукта пора вычеркнуть из списка суперфудов

Нас давно убедили, что повышенный уровень холестерина в крови представляет угрозу для здоровья, прежде всего сердца и сосудов. Снизить риски помогают ограничение или отказ от продуктов, богатых насыщенными жирами. Но, оказывается, что не всех "врагов" мы знаем в лицо.

Нельзя забывать о диете, если у вас повышен холестерин. "От некоторых продуктов придется воздерживаться, некоторые есть в ограниченном количестве", - уточняет в своем телеграм-канале хирург-уролог Марк Гадзиян. Далее доктор обращает внимание на полезные продукты, которые стоит исключить или ограничить тем, у кого холестерин выше нормы, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

1. Икра рыб

В икре содержится много холестерина и довольно много соли, что вредно для тех, у кого проблемы с сосудами, для гипертоников. Особенно опасна красная икра.

2. Креветки и морепродукты

Креветки содержат очень много полезных веществ при низкой калорийности и жирности. В креветках есть очень важные витамины В12 и РР, а также уникальные кислоты. Кроме того, дикие креветки богаты медью, цинком, железом. Но тем, у кого высокий уровень холестерина, стоит воздержаться как от креветок, так и от других морепродуктов.

3. Печень трески

Продукт действительно очень полезный, богатый нужными жирными кислотами, один из лучших источников витамина D. Его рекомендуют есть для укрепления иммунитета. И стоит категорически отказаться, имеющим проблемы с холестерином.

4. Жирная птица

Обычно в диетах для снижения холестерина рекомендуется мясо курицы и индейки, причем без кожи - под ней находится довольно много жира. Мясо утки или гуся исключается из рациона.

Какие продукты снижают холестерин

По словам Марка Гадзияна, людям с повышенным уровнем холестерина в крови полезны продукты, богатые клетчаткой, - надо съедать минимум 400 граммов фруктов и овощей в день. Также большое количество клетчатки содержат бобовые. Следует включать в рацион нерафинированные растительные масла, авокадо, орехи и семечки, употребляя их ограниченно.