Первые в мире суши-кроссовки удивили многих

Появились первые в мире суши-кроссовки в стиле Кэти Перри. Их отличает яркий дизайн, напоминающий о маки роллах с лососем, петли в форме "рыбьего хвоста" и еще кое-что любопытное, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Вам приходилось когда-либо видеть кроссовки, напоминающие по дизайну самые настоящие суши? Теперь такая возможность появилась. Специально для фанатов экстравагантной Кэти Перри и любителей суши компания Menulog разработала кроссовки, которые не оставят никого из них равнодушными.

Дизайн кроссовок выполнен по образцу классических кроссовок Nike Air Force 1s, однако дополнительные детали и расцветка делают их неординарными. Во-первых, эта обувь очень функциональна для любителей суши. В петли в форме рыбьего хвоста, которые находятся с внешней стороны каждого из кроссовок, вполне можно разместить набор палочек для суши в целлофановой упаковке. К ним прилагается и мешочек для соевого соуса.

Дизайнером столь экстраординарной обуви стал знаменитый создатель кроссовок из Мельбурна Дамиан Сим. Ранее он разрабатывал на заказ обувь для Dior и Louis Vuitton и многих других известных брендов и знаменитостей.

"Мы сотрудничали с одним из ведущих мировых производителей обуви, чтобы создать первые в истории суши-кроссовки, воплотившие в жизнь абстрактный мир Кэти Перри, которую многие любят", - сказал директор по маркетингу Menulog Саймон Ченг.

Создатели единственных в своем роде кроссовок позаботились и о тех покупателях суши, которым приходится некоторое время ожидать свой заказ в пунктах выдачи или небольших кафе. Теперь им не придется скучать в это время. В партнерстве с TikTok создатели "суши-кроссовок" представили игру под названием "Menulog Run". Добиться успеха в игре не так-то просто, требуется тренировка. Игроки должны управляя курьером, вовремя доставить заказ клиенту. Им придется уворачиваться от мусорных баков и ловить свои любимые блюда, которые стремительно появляются на экране из самых неожиданных мест.