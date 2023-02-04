Рис, хлеб и картошка могут быть полезнее, нужно всего лишь готовить их иначе

Быстрые углеводы и крахмал не лучшим образом влияют на нашу фигуру, уровень сахара в крови и здоровье в целом. Как оказалось, есть простой способ, как сделать вредную еду полезнее, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Белый хлеб, рис, картошка, макароны - все эти продукты богаты крахмалом и простыми углеводами, от чего считаются довольно вредными. Они провоцируют скачок сахара в крови, что повышает риск развития сахарного диабета, и способствуют набору лишних килограммов. Но давайте будем честны: совсем отказаться от круп и выпечки невозможно. Они питательны, в них тоже есть важные витамины и микроэлементы, плюс все эти продукты довольно часто используются в кулинарии. Зачем лишать себя удовольствия?

Автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов предложил простое решение этой проблемы. По его словам, всю богатую крахмалом еду можно сделать полезнее, если охладить или заморозить.

Принцип, разумеется, основан на процессах, которые происходят в продуктах при воздействии разных температур. Дело в том, что после охлаждения в хлебе, рисе, картошке и других подобных продуктах вдвое увеличивается количество резистентного (или устойчивого) крахмала. В нем меньше калорий, он более полезен для микрофлоры кишечника и иммунитета.

Хлеб Малоземов советует замораживать, а рис, картошку и макароны - охлаждать. Перед употреблением выпечку следует разморозить, после этого использовать для сэндвичей и других любимых блюд.

С картошкой, рисом и макаронами сложнее. Сергей Малоземов предлагает разогреть гарниры на следующий день - после того, как они ночь постоят в холодильнике. Но мы также знаем отличные рецепты, где все эти продукты используются холодными. Вот несколько из них.

Рис

Сваренный и затем охлажденный рис чаще всего используется в японской кухне: как основа для суши и роллов. Он называется сумеши и готовится определенным образом. В дополнение подойдет рыба, авокадо, огурец, креветки, икра.

Охлажденным можно есть рис, обжаренный с овощами. Удивительным образом это блюдо прекрасно на вкус и горячим, и после холодильника. Также из риса можно приготовить замечательный десерт. Не смущайтесь, если вам не попадется мелисса. Его в этом десерте способна заменить мята.

Картошка

Самый простой отварной картофель можно есть в холодном виде - в качестве легкого ужина. Или подать вместе с селедкой и луком - как закуску к чему-то более существенному.

Еще картошку часто используют в салатах. Вспомните американский картофельный салат, который очень хорошо ложится на наши кулинарные предпочтения. В нем совсем немного ингредиентов и майонезный соус в качестве заправки. Готовится легко, съедается за минуты.

Еще очень нравится вариант классического салата "Мимоза", в который добавляется картофель - отваренный и натертый на крупной терке. У блюда очень нежная текстура и вкус. Картошку для салата рекомендуется сварить накануне, чтобы как следует охладить - это не только сделает ее полезнее, но и упростить процесс измельчения.

Макароны

Итальянская паста, кстати, тоже довольно часто используется в салатах. Так что считать ее гарниром и основой для горячих блюд неправильно.